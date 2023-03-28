Почему школьников из Шебекино отправляют в летние лагеря минимум на два месяца?

Как утверждает родительница, в школе им предложили отправить детей на отдых в лагеря области на два месяца. Женщина удивилась и спросила у главы региона, почему нельзя отправить детей на более короткий срок. Также белгородка предложила организовать летний отдых сразу для всего класса.