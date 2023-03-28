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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Почему школьников из Шебекино отправляют в летние лагеря минимум на два месяца?

28 марта 2023, 18:28
Фото: 1MI
Такой срок одной из родительниц назвали в шебекинской школе. Однако это неправда, отметил губернатор.

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в вечернем прямом эфире обратилась жительница Шебекинского округа. Белгородка задала вопрос о длительности пребывания детей в летних лагерях.

Как утверждает родительница, в школе им предложили отправить детей на отдых в лагеря области на два месяца. Женщина удивилась и спросила у главы региона, почему нельзя отправить детей на более короткий срок. Также белгородка предложила организовать летний отдых сразу для всего класса.

Однако глава региона опроверг эту информацию — детей на такой долгий срок в лагеря отправлять никто не будет.

Конечно, на два месяца детей никто отправлять не будет. Мне кажется, это полная глупость, скорее всего, кто-то просто оговорился. Время отдыха, как всегда, три недели. Насчёт отдыха всем классом пока не готов Вам сказать. Подавайте заявки, предложение хорошее.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Летний лагерь#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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