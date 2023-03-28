Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Петербуржца поймали с 35 кг наркотиков в Белгородской области

28 марта 2023, 09:56
Фото: 1MI
В Ракитянском районе осудили жителя Санкт-Петербурга на девять лет колонии строгого режима. Мужчина попался с 35 кг наркотиков, сообщает пресс-служба суда.

В феврале прошлого года петербуржец получил предложение в Сети от неизвестного. От мужчины требовалось за деньги достать из тайника, находящегося в Белгородской области, партию наркотиков для дальнейшего сбыта.

Мужчина забрал 35 кг запрещённых веществ из указанного места в Ракитянском районе. После этого его задержали полицейские, а наркотики изъяли.

Суд признал 39-летнего петербуржца виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Мужчину отправили на девять лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Белгородской области задержали ростовчанина с 40 кг синтетических наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Белгородской области задержали ростовчанина с 40 кг запрещённых веществ
Узнать подробнее
Читайте также:
Потерявший бизнес из-за ковида белгородец хотел заработать на наркотиках, но не вышлоНаркотики и порно: на чём наживались IT-преступники в Белгородской областиУроженец Мариуполя пытался провезти через Белгород партию наркотиков в Дагестан
#Ольга Аксёнова#Наркотики#Тайник#Задержание#Приговор#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район#Санкт-петербург
Подпишитесь
Бежать пришлось дважды — из Славянска и из Журавлёвки: история мамы шести детей
Сегодня, 07:08
Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку
Сегодня, 08:37
В Белгородской области попрощались с Героем России
Сегодня, 06:40
Глава «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с энергетиками из Китая
Сегодня, 09:58
Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам
Сегодня, 09:22
Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода
Сегодня, 06:58