Петербуржца поймали с 35 кг наркотиков в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В феврале прошлого года петербуржец получил предложение в Сети от неизвестного. От мужчины требовалось за деньги достать из тайника, находящегося в Белгородской области, партию наркотиков для дальнейшего сбыта.
Мужчина забрал 35 кг запрещённых веществ из указанного места в Ракитянском районе. После этого его задержали полицейские, а наркотики изъяли.
Суд признал 39-летнего петербуржца виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Мужчину отправили на девять лет в исправительную колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Белгородской области задержали ростовчанина с 40 кг синтетических наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.