Пермская ЦБК сообщила о модернизации производства гофротары

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:12
В настоящее время руководство ПЦБК активно работает над модернизацией площадки, на которой производят гофротару. Ожидается, что в результате повысится производительность, улучшится качество продукции и станет более разнообразным ее ассортимент, пишет properm.ru.
В проект вложили 129 миллионов рублей. На производстве установлено новое оборудование, включая три гофроагрегата. Это сделало возможным изготовление двух-, трех- и пятислойного гофрокартона, используемого в процессе производства упаковки.
В начале текущего года на производстве ввели в строй линию многоточечной склейки гофроящиков. Здесь изготавливается уникальная упаковка, предназначенная для индивидуальных клиентов.
Как сообщил ведущий специалист отдела клиентского сервиса ПЦБК Михаил Орехов, внедрение технологии многоточечной склейки ориентировано на создание ящиков со сложной конфигурацией. Их главные функции – обеспечение сохранности продукции в процессе транспортировки и заметное выделение товара на полках.
ПЦБК нацелилась на ощутимое сокращение объемов ручного труда. На производственных мощностях установили автоматический разделитель гофроящиков E-BREAK. Кроме того, здесь внедрили систему искрогашения от компании FireFly AB, позволяющую предотвращать возгорание в трубопроводе.
«В этом году переходим на новую систему планирования и управления производством, запускаем машину для сшивки гофрокоробов проволокой, реализуем ряд мероприятий по повышению надежности оборудования и снижению технологического отхода», - сообщил директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков.
По его словам, наращивание мощностей подразумевает необходимость приобретать дополнительные производственные линии.
В ПЦБК сейчас работают около 2,6 тысячи человек. Данные статистики свидетельствуют о том, что каждый двадцатый гофроящик в Российской Федерации изготавливают на этом предприятии. В связи с текущей экономической нестабильностью комбинат должен стать материком надежности как для сотрудников, так и для клиентов, резюмировал Третьяков.