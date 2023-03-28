Пермская ЦБК сообщила о модернизации производства гофротары

В ПЦБК сейчас работают около 2,6 тысячи человек. Данные статистики свидетельствуют о том, что каждый двадцатый гофроящик в Российской Федерации изготавливают на этом предприятии. В связи с текущей экономической нестабильностью комбинат должен стать материком надежности как для сотрудников, так и для клиентов, резюмировал Третьяков.