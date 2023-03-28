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Охранять общественный порядок в Белгороде предлагают за 37 тыс. рублей

28 марта 2023, 07:56
Фото: мэрия Белгорода
В областном центре проводят набор сотрудников муниципальной стражи, сообщили в городской администрации. Зарплата — от 31 тыс. до 37 тыс. рублей до вычета налогов.

В Белгороде открылся набор сотрудников муниципальной стражи. Инспекторам по охране общественного порядка предлагают зарплату от 31 тыс. до 37 тыс. рублей до вычета налогов.

Ищут для работы мужчин старше 18 лет со средним или высшим образованием, необходима хорошая физическая подготовка. При себе нужно иметь медсправку и документ об отсутствии судимостей. На собеседование можно записаться по телефону +7 (951) 149–93–73.

Напомним, в Белгородской области создали 383 народные дружины. В ряды ДНД вступили 6,3 тыс. белгородцев. Они патрулируют приграничные районы вместе с сотрудниками полиции.

В Белгородской области создали 383 народные дружины
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