Охранять общественный порядок в Белгороде предлагают за 37 тыс. рублей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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В Белгороде открылся набор сотрудников муниципальной стражи. Инспекторам по охране общественного порядка предлагают зарплату от 31 тыс. до 37 тыс. рублей до вычета налогов.
Ищут для работы мужчин старше 18 лет со средним или высшим образованием, необходима хорошая физическая подготовка. При себе нужно иметь медсправку и документ об отсутствии судимостей. На собеседование можно записаться по телефону +7 (951) 149–93–73.
Напомним, в Белгородской области создали 383 народные дружины. В ряды ДНД вступили 6,3 тыс. белгородцев. Они патрулируют приграничные районы вместе с сотрудниками полиции.