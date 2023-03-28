Обстрел возобновился: под огонь ВСУ попало белгородское село

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Под обстрелом оказалось село Вериговка Валуйского округа. Соответствующую рассылку от РСЧС получили местные жители. Людей просят как можно скорее отправиться в укрытия. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.
28 марта под обстрелом также был посёлок Ленинский Шебекинского горокруга. Ранее населённый пункт подвергался атакам ВСУ неоднократно.
Напомним, 27 марта под обстрелами были сёла Графовка Краснояружского района и Новая Таволжанка Шебекинского округа.