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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Обстрел возобновился: под огонь ВСУ попало белгородское село

28 марта 2023, 09:17
Фото: Bel.ru

Вериговка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Село Вериговка Валуйского горокруга попало под обстрел со стороны Украины. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Под обстрелом оказалось село Вериговка Валуйского округа. Соответствующую рассылку от РСЧС получили местные жители. Людей просят как можно скорее отправиться в укрытия. О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

Фото: РСЧС

28 марта под обстрелом также был посёлок Ленинский Шебекинского горокруга. Ранее населённый пункт подвергался атакам ВСУ неоднократно.

Напомним, 27 марта под обстрелами были сёла Графовка Краснояружского района и Новая Таволжанка Шебекинского округа.

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Валуйский горокруг#Рассылка#РСЧС#Спецоперация#СВО#Вериговка
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