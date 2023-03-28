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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Обстрел с самого утра: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

28 марта 2023, 06:26
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли посёлок Ленинский в Белгородской области

Под обстрел попал посёлок Ленинский. Информации о последствиях происшествия пока нет. МЧС разослало предупреждения об обстреле утром 28 марта.
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Обстрел

Посёлок Ленинский Шебекинского горокруга попал под огонь со стороны Украины. Информации о последствиях пока нет.

До этого Ленинский обстреливали утром 24 марта. Всего в тот день под огонь попали три населённых пункта региона.

Накануне под обстрелом были Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге и Графовка в Краснояружском районе. В последнем населённом пункте повреждено три частных дома, сообщалось о нарушенном газоснабжении. Пострадавших нет.

Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки
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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ленинский
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