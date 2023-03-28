Обстрел с самого утра: ВСУ открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Посёлок Ленинский Шебекинского горокруга попал под огонь со стороны Украины. Информации о последствиях пока нет.
До этого Ленинский обстреливали утром 24 марта. Всего в тот день под огонь попали три населённых пункта региона.
Накануне под обстрелом были Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге и Графовка в Краснояружском районе. В последнем населённом пункте повреждено три частных дома, сообщалось о нарушенном газоснабжении. Пострадавших нет.