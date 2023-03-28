Мультимедиа-гиды с дополненной реальностью появятся в трёх белгородских музеях

Поддержку получат Белгородский историко-краеведческий музей с экспозицией «Белгород. Из века в век», Старооскольский художественный музей с выставкой «Абрис истории», а также Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» с постоянной экспозицией. Победителей выбирали среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев. Всего в стране создадут 67 мультимедиа-гидов.