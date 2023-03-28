Мультимедиа-гиды с дополненной реальностью появятся в трёх белгородских музеях

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В трёх музеях Белгородской области появятся мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности. Учреждения выбрали в рамках конкурса нацпроекта «Культура».
Поддержку получат Белгородский историко-краеведческий музей с экспозицией «Белгород. Из века в век», Старооскольский художественный музей с выставкой «Абрис истории», а также Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» с постоянной экспозицией. Победителей выбирали среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев. Всего в стране создадут 67 мультимедиа-гидов.
Для реализации проекта используют систему «Артефакт». Именно она даст возможность создавать подобные мультимедиа-гиды учреждениям культуры.