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Updated Сегодня, 10:25

Мультимедиа-гиды с дополненной реальностью появятся в трёх белгородских музеях

28 марта 2023, 10:23
Фото: 1MI
Гиды с технологией дополненной реальности установят в Белгородском историко-краеведческом музее, Старооскольском художественном музее и в «Прохоровском поле», сообщили в региональном правительстве.

В трёх музеях Белгородской области появятся мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности. Учреждения выбрали в рамках конкурса нацпроекта «Культура».

Поддержку получат Белгородский историко-краеведческий музей с экспозицией «Белгород. Из века в век», Старооскольский художественный музей с выставкой «Абрис истории», а также Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» с постоянной экспозицией. Победителей выбирали среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев. Всего в стране создадут 67 мультимедиа-гидов.

Для реализации проекта используют систему «Артефакт». Именно она даст возможность создавать подобные мультимедиа-гиды учреждениям культуры.

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#Наталья Корявых#Мультимедиа-гид#Касается каждого#Белгородская область#Культура#Музеи#Технологии#Дополненная реальность
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