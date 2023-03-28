Московская компания не смогла отсудить у Екатерины Фуглаевой 960 тысяч рублей

Из материалов дела следует, что между ООО «ФМГ» и ИП Фуглаевой Е.А. был заключён договор юридического обслуживания. Ежемесячный размер оплаты по договору составлял 555 тыс. рублей в месяц. В последующем между сторонами заключалось дополнительное соглашение, в котором стороны снизили размер оплаты услуг до 285 тыс. рублей в месяц. Затем стоимость услуг по договору закреплялась сторонами в конкретных приложениях к договору, подписанных сторонами. Базовая стоимость одного эффективного часа работы составляла 10 тыс. рублей.