Московская компания не смогла отсудить у Екатерины Фуглаевой 960 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
ООО «ФМГ» подало иск к индивидуальному предпринимателю Екатерине Фуглаевой в Арбитражный суд Москвы. Отметим, что ООО «ФМГ» зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании — деятельность в области права.
Согласно документам суда, компания планировала взыскать с Фуглаевой долг в размере 960 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные от суммы основного долга, за период с 7 декабря 2021 года по 19 августа 2022 года в размере 80 350 рублей, а также проценты за пользование чужими средствами с 20 августа 2022 году по дату фактического исполнения обязательств.
Из материалов дела следует, что между ООО «ФМГ» и ИП Фуглаевой Е.А. был заключён договор юридического обслуживания. Ежемесячный размер оплаты по договору составлял 555 тыс. рублей в месяц. В последующем между сторонами заключалось дополнительное соглашение, в котором стороны снизили размер оплаты услуг до 285 тыс. рублей в месяц. Затем стоимость услуг по договору закреплялась сторонами в конкретных приложениях к договору, подписанных сторонами. Базовая стоимость одного эффективного часа работы составляла 10 тыс. рублей.
16 ноября ООО «ФМГ» было предложено провести сверку взаиморасчетов с 1 января по 9 ноября 2021 года, а также подписать акты по фактически оплаченным услугам. Услуги по счету от 26 февраля 2021 года в размере 960 тыс. рублей оплачены клиентом не были.
В обоснование заявленного иска «ФМГ» указало, что от ИП Фуглаевой в пятидневный срок не поступало претензий и отказа от принятия исполнения и оплаты услуг, поэтому все направленные акты 16 ноября 2021 года считаются подписанными без замечаний, а услуги от 26 февраля считаются оказанными и подлежат оплате.
Позже суд выяснил, что представленные истцом документы не доказывают факта оказания услуг со стороны ООО «ФМГ» ответчику на сумму 960 тыс. рублей. Большинство доказательств и доводов истца также не имели отношения к предмету и существу рассматриваемого спора.
В марте 2023 года в удовлетворении исковых требований компании суд отказал. Отметим, что решение может быть обжаловано в Девятом арбитражной апелляционном суде в течение месяца.