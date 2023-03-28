Металлоинвест завершил первый этап цифровизации кадровых процессов

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Внедрение КЭДО и техническую поддержку системы осуществляет IT-компания JSA Group.
Скорость оформления более 50 видов документов, включая трудовые договоры, нормативные акты, распорядительные и информационно-справочные документы, возросла в семь раз. Согласование и подписание ускорились более чем в 20 раз.
Достигнуто существенное снижение затрат на расходные материалы для печати, помещения и оборудование для хранения и работы с архивами.
Одной из ключевых корпоративных ценностей Металлоинвеста является Забота — о сотрудниках, ресурсах Компании, природе, безопасности. И проект КЭДО позволяет нам внести значительный вклад сразу по всем этим направлениям, а также сделать важный шаг в создании современной цифровой среды для сотрудников.
заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Андрей Белышев.
До конца этого года планируется подключить к КЭДО также и промышленные предприятия Компании — Лебединский ГОК, Михайловский ГОК им. А. В. Варичева, ОЭМК им. А. А. Угарова.
Система не только существенно ускоряет документооборот, но и повышает эффективность работы кадровой службы. Упрощен процесс создания и проведения массовых и индивидуальных рассылок, стало легче отслеживать статус отправленных документов, автоматизированы напоминания. Уровень защиты личных данных соответствует всем современным требованиям и стандартам.
директор департамента организационного развития Металлоинвеста Михаил Шуминский.
Для каждого сотрудника в системе КЭДО создан личный кабинет, в котором хранятся все связанные с работой документы. Доступ к нему осуществляется с компьютера или мобильного устройства по одноразовому паролю или коду из SMS. Подписать документ можно оперативно с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи. Она выдаётся работодателем, используется только в этом сервисе и только для регулирования трудовых взаимоотношений.
Работа над проектом началась в декабре 2021 года. Нашей главной задачей на первом этапе было создание системы, которая плавно встроится в корпоративный ландшафт Металлоинвеста и будет интуитивно понятна для пользователей. Сегодня через КЭДО прошло уже более 9500 документов. Мы осуществляем техническую поддержку и обновление системы в соответствии с изменениями трудового законодательства.
поясняет архитектор решений JSA Group Алексей Гусев.