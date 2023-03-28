Металлоинвест завершил первый этап цифровизации кадровых процессов

Для каждого сотрудника в системе КЭДО создан личный кабинет, в котором хранятся все связанные с работой документы. Доступ к нему осуществляется с компьютера или мобильного устройства по одноразовому паролю или коду из SMS. Подписать документ можно оперативно с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи. Она выдаётся работодателем, используется только в этом сервисе и только для регулирования трудовых взаимоотношений.