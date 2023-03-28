Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде

Парк Победы в Белгороде ждёт обновление. По словам Елены Семенковой, коснётся оно, в первую очередь, зелёных насаждений. Так, часть деревьев спилят: но только те, которые умерли и стали сухими. Всего таких насчитали 334 штуки. Многим из них уже больше пятидесяти лет.