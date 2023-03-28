Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Парк Победы в Белгороде ждёт обновление. По словам Елены Семенковой, коснётся оно, в первую очередь, зелёных насаждений. Так, часть деревьев спилят: но только те, которые умерли и стали сухими. Всего таких насчитали 334 штуки. Многим из них уже больше пятидесяти лет.
Мы не только вырубаем. Наша задача — реконструировать зелёные насаждения, оздоровить их. Сделать так, чтобы они по максимуму осуществляли свою функцию. Чтобы замена происходила наиболее щадящим способом.
Елена Семенкова
В течение года к каждому дереву специалисты подошли не один раз. Часть деревьев обрежут: происходит такое в том случае, если ветки мешают линиям электропередачи или если они стали отсыхать сами. Называется это «омолаживающей обрезкой».
Что касается пород деревьев, то особенно усохли хвойные, например, ели. На их месте посадят ивы, липы, ясени. Часть работ начнётся на следующей неделе возле набережной. При этом кронировать или выпилить дерево можно только после получения разрешения специалиста.
Наши специалисты, подходя к дереву, изучают его как внешние признаки, так и другие особенности. Инвентаризаторы подходили к каждому, ничего не пропуская. Это большая комплексная работа, связанная с обследованием. С благими намерениями мы передали все данные городу.
Надежда Яковлева, представитель компании «Зелёная инфраструктура городов»
При этом снаружи дерево не всегда кажется сухим, тогда как внутри оно может даже гнить. Таким образом, по словам Семенковой, нет оснований думать, что вырубка — необоснованное решение. Хотя беспокойство жителей, конечно, понятно.
На первом этапе вместо старых вырубленных посадят 93 новых. Постепенность работ очень важна — лучше лишний раз всё рассчитать, чтобы саженцы не пришлось переносить с места на место. Расти они будут долго, порядка сорока лет — с трёх метров до десяти.
У нас же важна естественная смена. К тому времени, когда подрастут деревья, которые мы посадили, нам важно будет посадить деревья, которые выберут ваши дети. Главное — вовремя готовить эту смену. Если все они будут одного возраста, то с возрастом, когда они высохнут, придётся полностью реконструировать зелёное насаждение.
Елена Семенкова
Спиленные же деревья либо станут новыми предметами, например, лавочками, либо же пойдут на дрова.
Отметим, что узнать состояние любого дерева в городе можно на карте map.zigbel.ru/map.