Конфликт между акционерами РУСАЛа набирает обороты

Акционер гиганта алюминиевой промышленности в лице Sual Partners хотел получить доступ к сделке с компанией Braidy Industries (США), оформленной в 2019 году. Кроме того, в Sual заинтересовались подробностями приобретения в 2021 году миноритарного пакета акций «РусГидро» (впоследствии этот пакет был увеличен до 9%, что стоило компании 454 млн долларов). Об этом сообщают «Новые известия».