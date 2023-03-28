Конфликт между акционерами РУСАЛа набирает обороты

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Требование было выдвинуто компанией Sual Partners, подконтрольной с долей 25,52% долларовому миллиардеру Виктору Вексельбергу.
Таким образом, Олег Дерипаска отказался от предоставления значимой корпоративной информации второму акционеру — Виктору Вексельбергу.
Акционер гиганта алюминиевой промышленности в лице Sual Partners хотел получить доступ к сделке с компанией Braidy Industries (США), оформленной в 2019 году. Кроме того, в Sual заинтересовались подробностями приобретения в 2021 году миноритарного пакета акций «РусГидро» (впоследствии этот пакет был увеличен до 9%, что стоило компании 454 млн долларов). Об этом сообщают «Новые известия».
Sual Partners незадолго до запланированного собрания предложил мажоритарному акционеру алюминиевой компании, то есть En+, отдать голос за предоставление доступа к документации о сделках РУСАЛа — потенциально убыточных согласно оценкам компании Sual. Мажоритарный акционер РУСАЛа ответил на эту просьбу отказом.
В Sual Partners отказ прокомментировали таким образом: «Заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании EN+ до рассылки материалов к собранию акционеров РУСАЛа вызывают недоумение как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия этих заявлений полномочиям, имеющимся у членов совета директоров, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании».
Но завершения конфликтной ситуации за этим не последовало. В Sual настаивают на том, что вышеупомянутые соглашения могли нанести РУСАЛу значительный ущерб, исчисляемый десятками миллионов долларов.
Камнем преткновения в конфликтной ситуации с Sual Partners являются неэффективные, с точки зрения Sual, соглашения РУСАЛа с компаниями из США, смысл которых миллиардер отказался раскрыть перед миноритариями. Если обратить внимание на сообщения СМИ за последнее время, можно заметить появление ряда громких инфоповодов, связанных с иностранными государствами, с участием Дерипаски.
Кроме прочего, известно, что РУСАЛ, входящий в число акционеров компании «Норильский никель» с 26% акций, уже не первый год находится в конфликте с Владимиром Потаниным (имеющим 36% акций) из-за объема дивидендов.
В затяжном конфликте с Потаниным в РУСАЛе обвиняют «Норильский никель» в нарушении их миноритарных прав, невзирая на тот факт, что «Норникель» выплачивает им рекордный для рынка РФ объем дивидендов.
Но в самом РУСАЛе при схожей ситуации достаточно жестко обходятся со своими миноритариями.