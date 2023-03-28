Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Колеса для рохли: как выбрать и где купить

28 марта 2023, 15:50
Фото: piqsels.com
Рохля — это гидравлическая тележка, которая используется для перевозки и подъема различных грузов. Она состоит из рукоятки, вил и колес.

Колеса для рохли — это одна из самых важных деталей, которая определяет надежность, удобство и безопасность работы с тележкой. Как выбрать правильные и где их купить по низкой цене? Давай разберемся.

Виды и характеристики

Колеса для рохли бывают двух видов: рулевые и подвилочные. Рулевые устанавливаются под ручку тележки и обеспечивают ее маневренность. Подвилочные располагаются под вилами и несут основную нагрузку.

Они могут отличаться по следующим характеристикам:

  • Диаметр — определяет высоту подъема груза и скорость движения тележки. Чем он больше, тем выше подъем и скорость, но тем сложнее поворачивать тележку.
  • Толщина — влияет на устойчивость и сопротивление качению. Чем толще колесо, тем устойчивее тележка и меньше сопротивление, но тем больше вес колеса.
  • Грузоподъемность — показывает, какой максимальный вес может выдержать колесо.
  • Тип кронштейна — определяет способ крепления колеса к тележке. Кронштейн может быть плоским или угловым, с отверстием или штырем, с фиксатором или без него.
  • Материал контактной части — влияет на износостойкость, амортизацию и шумность. Он может быть резиновым, полиуретановым, полиамидным или нейлоновым.

Как выбрать

При выборе нужно учитывать следующие факторы:

  • Тип поверхности — в зависимости от того, по какому полу будет двигаться тележка, нужно выбирать соответствующий материал колеса. Например, для гладкого пола подойдут полиуретановые или полиамидные, а для неровного или грунтового — резиновые или пневматические.
  • Тип груза — в зависимости от того, какой груз будет перевозиться на тележке, нужно выбирать соответствующий диаметр и грузоподъемность.
  • Цена — в зависимости от бюджета и частоты использования тележки, можно выбрать более дешевые или более дорогие модели. В целом, стоимость зависит от их размера, материала и производителя. На рынке можно найти колеса от 250 до 2000 рублей за штуку.

Где купить

Колеса для рохли можно купить в специализированных магазинах или интернет-магазинах, которые занимаются продажей складского оборудования и техники. Преимуществом таких мест является большой выбор разных видов и размеров, а также возможность получить консультацию от специалистов. В некоторых магазинах можно заказать доставку и установку колес на тележку.

Перед покупкой важно сравнить цены и условия разных продавцов, а также проверить отзывы и рейтинги покупателей. Так можно избежать переплаты и некачественного товара. Например, на сайте маркета можно найти 108 предложений от разных продавцов с ценами от 260 до 2000 рублей за штуку. Также можно посмотреть на AliExpress, где есть 27 результатов с ценами от 390 до 5890 рублей за штуку.

В заключение хочется сказать, что выбор колес для рохли — это важный этап, который влияет на работоспособность и долговечность тележки. Поэтому не стоит экономить на качестве и подбирать их в соответствии с условиями эксплуатации тележки. Так вы сможете обеспечить себе комфортную и безопасную работу с грузами на складе.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://advanta-kazan.ru/?erid=LjN8KB1fY

Подпишитесь
Бежать пришлось дважды — из Славянска и из Журавлёвки: история мамы шести детей
Сегодня, 07:08
Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку
Сегодня, 08:37
В Белгородской области попрощались с Героем России
Сегодня, 06:40
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде
Сегодня, 12:17
Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам
Сегодня, 09:22
Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода
Сегодня, 06:58