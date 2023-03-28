Грузоподъемное оборудование: виды, характеристики и применение

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В зависимости от типа груза, условий работы и требуемой производительности выбирается наиболее подходящий вид грузоподъемного оборудования.
В статье мы рассмотрим основные виды, их принцип работы и применение.
Лебедка электрическая
Устройство работает с помощью электродвигателя и барабана с намотанным на него тросом или цепью. Лебедка электрическая может быть установлена на стационарной опоре или на подвижной платформе, например, на автомобиле, прицепе или кране. Она управляется с помощью пульта, кнопки или рычага.
Применяется для перемещения грузов на различные расстояния и высоты в условиях наличия электричества. Может использоваться для буксировки автомобилей, лодок, прицепов, для разгрузки и погрузки грузов на складах, стройплощадках, в портах и других местах.
Таль ручная
Простое и надежное устройство для подъема и опускания грузов небольшого веса (до 10 тонн). Таль ручная состоит из корпуса с барабаном, на котором намотана цепь или трос, крюка для зацепления груза и ручки для вращения барабана. При вращении ручки барабан наматывает или разматывает цепь или трос, поднимая или опуская груз.
Применяется для подъема и опускания грузов на небольшие высоты (до 10 метров) в условиях отсутствия электричества или ограниченного доступа к электросети. Таль ручная может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими устройствами, например, с тележкой грузовой такелажной или с блоком монтажным.
Тележка грузовая такелажная
Устройство для перемещения грузов по рельсам или балкам с помощью колес и крюков. Тележка грузовая такелажная может быть ручной или механической. Ручная перемещается с помощью толкателя или троса. Механическая перемещается с помощью электродвигателя или редуктора.
Применяется для перемещения грузов по горизонтали в условиях ограниченного пространства. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими устройствами, например, с талью ручной или электрической, с лебедкой электрической или с блоком монтажным.
Кран козловой
Вид грузоподъемного оборудования, состоящий из двух опорных стоек (козел), соединенных между собой балкой (мост), на которой установлен подвесной механизм (тельфер). Кран козловой может быть стационарным или передвижным. Стационарный закреплен на фундаменте и не может перемещаться. Передвижной имеет колеса и может перемещаться по рельсам.
Применяется для подъема грузов на большие расстояния и высоты в условиях открытого или закрытого пространства. Может использоваться для разгрузки и погрузки грузов на железнодорожных платформах, в портах, на складах, на стройплощадках и других местах.
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