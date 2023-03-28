Грузоподъемное оборудование: виды, характеристики и применение

Устройство работает с помощью электродвигателя и барабана с намотанным на него тросом или цепью. Лебедка электрическая может быть установлена на стационарной опоре или на подвижной платформе, например, на автомобиле, прицепе или кране. Она управляется с помощью пульта, кнопки или рычага.