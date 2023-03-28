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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода

28 марта 2023, 06:58
Фото: Bel.ru

Закрытую детскую площадки в центре Белгорода оккупировали агрессивные подростки

Детский городок за гипермаркетом в парке Победы Белгорода на данный момент закрыт. Несмотря на это, жизнь внутри него кипит: вместо детей и их родителей городок оккупировали агрессивные подростки и бездомные, жалобы на которых поступают от местных жителей.

Детский городок «Старая крепость» был построен в 2016 году. Шесть лет спустя площадка, видимо, решила начать оправдывать своё название: местами постройки стали осыпаться, до тех пор, пока одна из них не придавила маленького мальчика — прямо в День защиты детей. Несчастный ребёнок получил травмы, сломал челюсть и угодил в больницу. Спустя время «Старую крепость» решили закрыть — до поры до времени.

С момента травмы прошло уже полгода. За это время состояние площадки только ухудшилось: местами отвалились горки, на стенах появились непристойные граффити, в том числе с символикой АУЕ*, образовались кучки мусора. 

Фото: Bel.ru

Одна из вероятных причин такого упадка — местные подростки, пролезающие через забор, и бомжи. Последних привлекает бесплатная крыша над головой, детей — возможность оказаться отрезанными от остального парка.

Спрятанные в домиках от чужих глаз, подростки предоставлены там сами себе. Способствует массовым сборищам и расположенный рядом гипермаркет, наполненный энергетиками, электронными сигаретами и алкоголем. Такому удачному раскладу асоциальные дети, вероятно, очень рады. 

Не рады местные жители. В СМИ периодически попадаются жалобы от проживающих рядом белгородцев. Так, людей не устраивает тот факт, что на площадке нет освещения. Кроме того, посетители парка жалуются на агрессивное поведение обитающих там подростков: по их словам, дети курят, справляют в домиках нужду, громко ругаются матом.

В комментариях мэрия отвечает, что площадка стоит в планах на реконструкцию. Сроки при этом в администрации не называют. Вероятно, ситуация может проясниться в скором времени, ведь вчера стало известно о сроках реконструкции парка Ленина.

*Экстремистская организация, запрещённая в РФ.

Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае
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