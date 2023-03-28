Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода

Детский городок «Старая крепость» был построен в 2016 году. Шесть лет спустя площадка, видимо, решила начать оправдывать своё название: местами постройки стали осыпаться, до тех пор, пока одна из них не придавила маленького мальчика — прямо в День защиты детей. Несчастный ребёнок получил травмы, сломал челюсть и угодил в больницу. Спустя время «Старую крепость» решили закрыть — до поры до времени.