Глава РЖД не согласен с рядом с замечаниями Генпрокуратуры по БАМу и Транссибу

“Я в контакте с Генпрокуратурой, с руководством Генпрокуратуры. Мы очень детально разбираем практически все элементы, которые в отступлениях, нарушениях у нас происходят. Прокуратура - это орган, надзирающий за законодательством. И у них чётко есть черное или белое, но вопрос черного или белого - это вопрос трактования. Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны”, - сказал Белозеров.