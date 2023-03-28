Глава РЖД не согласен с рядом с замечаниями Генпрокуратуры по БАМу и Транссибу

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Напомним, в понедельник представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина сообщила, что первый этап выполнения проекта по развитию БАМа - Транссиба не доведен до конца, а по второму этапу идет отставание. Кроме того, выявлено множество других нарушений. Об этом пишет ria.ru.
РЖД находятся в постоянном контакте со всеми проверяющими, в том числе и с Генпрокуратурой РФ. Об этом заявил глава РЖД на заседании комитета по экономической политике СФ.
“Я в контакте с Генпрокуратурой, с руководством Генпрокуратуры. Мы очень детально разбираем практически все элементы, которые в отступлениях, нарушениях у нас происходят. Прокуратура - это орган, надзирающий за законодательством. И у них чётко есть черное или белое, но вопрос черного или белого - это вопрос трактования. Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны”, - сказал Белозеров.
По его мнению, РЖД, как хозяйствующий субъект, сами могут решать, что делать, эффективно это или неэффективно.
“Да, коллеги пишут, что, с их точки зрения, целесообразно было бы сделать то-то и то-то. Я подписал встречное письмо в Федеральное казначейство, там порядка 700 листов, с изложением нашей позиции со ссылкой точно так же на законодательство. Я не говорю, что 100% мы правы-не правы”, - добавил Белозеров.
Как отметил Белозеров, Генпрокуратура РФ требует, чтобы объект был готов от начала до конца. “Несданный объект считается, если не засеяна трава и не стоит шумозащитный экран. Не выполнены все требования. С другой стороны, коллеги говорят: провезите миллионы тонн сейчас, мы будем говорить, что мы не засеяли траву? Нужно на проблему смотреть с разных сторон”, - подытожил глава РЖД.