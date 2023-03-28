Глава «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с энергетиками из Китая

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
На электросетевых объектах был изучен опыт энергетиков Китайской Народной Республики по строительству и эксплуатации цифровых подстанций 110 кВ, объектов распределительной сети 0,4-10 кВ и систем накопления электроэнергии.
На заводе государственной корпорации «Shandong Electrical Engineering and Equipment» главе энергокомпаний было продемонстрировано производство силового оборудования — трансформаторов 10 кВ и выше, в том числе с сердечником из аморфной стали, реклоузеров и выключателей нагрузки 6-10 кВ, индикаторов короткого замыкания и устройств сбора и передачи телеметрической информации с объектов распределительной сети, комплектных трансформаторных подстанций среднего класса напряжения.
Специалисты российской энергокомпании рассказали коллегам о достижениях в работе.
Мы постоянно совершенствуем производственные процессы, внедряем передовые технологии, применяем новые методы управления. Китайские компании обладают отдельными инновационными решениями, опыт их применения, безусловно, будет способствовать развитию «Россети Центр».
генеральный директор Игорь Маковский.