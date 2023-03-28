Глава «Россети Центр» Игорь Маковский встретился с энергетиками из Китая

На заводе государственной корпорации «Shandong Electrical Engineering and Equipment» главе энергокомпаний было продемонстрировано производство силового оборудования — трансформаторов 10 кВ и выше, в том числе с сердечником из аморфной стали, реклоузеров и выключателей нагрузки 6-10 кВ, индикаторов короткого замыкания и устройств сбора и передачи телеметрической информации с объектов распределительной сети, комплектных трансформаторных подстанций среднего класса напряжения.