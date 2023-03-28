Гладков рассказал, почему старооскольцы чаще болеют коронавирусом

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Жительница Старооскольского округа поинтересовалась у главы региона в вечернем прямом эфире, с чем связана повышенная заболеваемость COVID-19. Женщина отметила, что в других муниципалитетах области коронавирусом болеет меньшее количество людей.
Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что старооскольцы чаще контактируют друг с другом, чем жители других муниципалитетов региона.
Всё очень просто. В Белгороде и некоторых других муниципалитетах введён дистанционный формат обучения. А в Старом Осколе – нет. Соответственно, дети и взрослые чаще контактируют друг с другом, отсюда и выше заболеваемость. Но в целом, не такой и большой рост, всё находится под контролем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области