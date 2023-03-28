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Published Сегодня, 20:36

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Updated Сегодня, 20:38

Гладков рассказал, почему старооскольцы чаще болеют коронавирусом

28 марта 2023, 20:36
Фото: 1MI
Причину глава региона назвал в прямом эфире "10 вопросов губернатору".

Жительница Старооскольского округа поинтересовалась у главы региона в вечернем прямом эфире, с чем связана повышенная заболеваемость COVID-19. Женщина отметила, что в других муниципалитетах области коронавирусом болеет меньшее количество людей.

Губернатор области Вячеслав Гладков отметил, что старооскольцы чаще контактируют друг с другом, чем жители других муниципалитетов региона.

Всё очень просто. В Белгороде и некоторых других муниципалитетах введён дистанционный формат обучения. А в Старом Осколе – нет. Соответственно, дети и взрослые чаще контактируют друг с другом, отсюда и выше заболеваемость. Но в целом, не такой и большой рост, всё находится под контролем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Коронавирус#Заболевамость#Общество#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Вячеслав Гладков
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