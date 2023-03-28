ГК «Строй-Белогорье» оштрафовали на 500 тыс. за капремонт в Крыму без разрешения

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
ООО ГК «Строй-Белогорье» оштрафовали на 500 тыс. рублей за проведение капитального ремонта стадиона в Крыму. При этом необходимого разрешения у группы компаний не имелось.
Нарушения заметила крымская прокуратура. Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора республики признало компанию виновной в нарушении установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ).
Материалы дела направили в белгородское отделение судебных приставов. Руководство организации заплатило штраф в полном объёме во избежание принудительных мер.
ООО ГК «Строй-Белогорье» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.