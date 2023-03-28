Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

ГК «Строй-Белогорье» оштрафовали на 500 тыс. за капремонт в Крыму без разрешения

28 марта 2023, 14:33
Фото: 1MI
Группу компаний обязали выплатить 500 тыс. рублей административного штрафа за капитальный ремонт стадиона в Крыму без соответствующего разрешения, сообщили в региональном УФССП.
Сюжет
Штраф

ООО ГК «Строй-Белогорье» оштрафовали на 500 тыс. рублей за проведение капитального ремонта стадиона в Крыму. При этом необходимого разрешения у группы компаний не имелось.

Нарушения заметила крымская прокуратура. Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора республики признало компанию виновной в нарушении установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ).

Материалы дела направили в белгородское отделение судебных приставов. Руководство организации заплатило штраф в полном объёме во избежание принудительных мер. 

ООО ГК «Строй-Белогорье» зарегистрировано в Белгороде в 2004 году. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Исполнительного директора Чернянского молочного комбината оштрафовали во второй раз
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области чиновника оштрафовали за нарушения на свалкеЧиновника из министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращения белгородцевЧиновника под Белгородом оштрафовали за неисполнение требований прокуратуры
#Наталья Корявых#Белгородская область#Крым#Штраф#Капремонт#Приставы#Стадион#ООО ГК «Строй-Белогорье»#Строй-Белогорье#Нарушение#Общество
Подпишитесь
Бежать пришлось дважды — из Славянска и из Журавлёвки: история мамы шести детей
Сегодня, 07:08
Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку
Сегодня, 08:37
В Белгородской области попрощались с Героем России
Сегодня, 06:40
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде
Сегодня, 12:17
Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам
Сегодня, 09:22
Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода
Сегодня, 06:58