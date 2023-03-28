Эксперты спрогнозировали последствия запрета на рекламу безрецептурных лекарств

Александр Тарнавский, депутат Государственной думы VI созыва, убежден в неэффективности политики запретов в такой сложной сфере, как медицина. По его мнению, в стране очень важно внедрять основные принципы ответственного самолечения. Этого можно добиться только повышением медицинской грамотности населения. Необходимо заменить безответственный подход к собственному здоровью на эффективный самоконтроль и информированный выбор, подчеркнул он. По мнению Тарнавского, ограничение информации о лекарствах может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.