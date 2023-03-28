Эксперты спрогнозировали последствия запрета на рекламу безрецептурных лекарств

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
«Известия» решили выяснить, помогут ли эти меры сократить неграмотное употребление лекарств, или они будут иметь обратное действие, то есть лишат пациентов необходимых знаний о собственном здоровье.
Главный аргумент сторонников введения новых правил сводится к тому, что широкая реклама безрецептурных препаратов побуждает пациентов заниматься самолечением.
Доктор медицинских наук, сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антон Наумов заявил, что доля пациентов, занимающихся самолечением, может достигать 75 — 80%.
В то же время сами врачи согласны с тем, что пациентам в некоторых случаях просто необходимо уметь самостоятельно позаботиться о себе. Это особенно актуально, например, для пациентов, страдающих диабетом или астмой.
«Ответственное самолечение — это не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность для людей получить первичное знание и навыки для самостоятельной заботы о своем здоровье и для снижения избыточной зависимости от системы здравоохранения», — заметил Наумов.
Александр Тарнавский, депутат Государственной думы VI созыва, убежден в неэффективности политики запретов в такой сложной сфере, как медицина. По его мнению, в стране очень важно внедрять основные принципы ответственного самолечения. Этого можно добиться только повышением медицинской грамотности населения. Необходимо заменить безответственный подход к собственному здоровью на эффективный самоконтроль и информированный выбор, подчеркнул он. По мнению Тарнавского, ограничение информации о лекарствах может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.
По мнению экспертов, грамотный подход к проблеме — это расширение набора инструментов взаимодействия с гражданами, но никак не введение запретов. Гораздо более эффективно было бы разделить в законе о рекламе понятия «информирование» и «реклама». Тогда на примере безрецептурных лекарственных средств удалось бы даже повысить уровень общественного здравоохранения за счет ответственного самолечения потребителей.
Специалисты сходятся во мнении, что корректно оценить такие меры и реализовать их возможно только в продуктивном диалоге между бизнесом и государством. Чем глубже будет этот диалог, тем раньше все заинтересованные стороны найдут оптимальные решения.