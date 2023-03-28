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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Дожди и туман: какой будет погода в Белгородской области в среду

28 марта 2023, 14:08
Фото: 1MI

Похолодание надвигается на Белгородскую область

29 марта на территории региона ожидается облачная погода. Пройдут дожди, местами будет туман. При этом в область придёт похолодание. Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС по региону.
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Погода

В среду, 29 марта, в Белгородской области будет пасмурно. Ночью пройдёт дождь. Днём местами небольшие осадки и туман. Ночью температура опустится до +2…+7 ˚С. Днём воздух прогреется до +4…+9 ˚С.

В Белгороде в тёмное время суток ожидается +3 ˚С и небольшой дождь. Днём без осадков. Температура поднимется до +5 ˚С. В четверг, 30 марта, в областном центре ночью обещают небольшой мороз — до -1 ˚С. Днём потеплеет до +5 ˚С. В конце рабочей недели будет также прохладно, без осадков.

В субботу, 1 апреля, ночью синоптики обещают +1 ˚С. Днём пройдёт дождь, воздух прогреется до +9 ˚С. Тепло, но дождливо будет в воскресенье, 2 апреля. Ночью ожидается +2 ˚С. Днём столбик термометра покажет отметку +10 ˚С.

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#Наталья Корявых#Прогноз погоды#Погода#Белгородская область#Белгород#Дождь#Туман#Похолодание
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