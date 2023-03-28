Дожди и туман: какой будет погода в Белгородской области в среду

В Белгороде в тёмное время суток ожидается +3 ˚С и небольшой дождь. Днём без осадков. Температура поднимется до +5 ˚С. В четверг, 30 марта, в областном центре ночью обещают небольшой мороз — до -1 ˚С. Днём потеплеет до +5 ˚С. В конце рабочей недели будет также прохладно, без осадков.