Дожди и туман: какой будет погода в Белгородской области в среду

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В среду, 29 марта, в Белгородской области будет пасмурно. Ночью пройдёт дождь. Днём местами небольшие осадки и туман. Ночью температура опустится до +2…+7 ˚С. Днём воздух прогреется до +4…+9 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток ожидается +3 ˚С и небольшой дождь. Днём без осадков. Температура поднимется до +5 ˚С. В четверг, 30 марта, в областном центре ночью обещают небольшой мороз — до -1 ˚С. Днём потеплеет до +5 ˚С. В конце рабочей недели будет также прохладно, без осадков.
В субботу, 1 апреля, ночью синоптики обещают +1 ˚С. Днём пройдёт дождь, воздух прогреется до +9 ˚С. Тепло, но дождливо будет в воскресенье, 2 апреля. Ночью ожидается +2 ˚С. Днём столбик термометра покажет отметку +10 ˚С.