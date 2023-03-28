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Published Сегодня, 04:42

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Для белгородских детей закупили 14 тысяч систем мониторинга уровня сахара в крови

28 марта 2023, 04:42
Фото: ru.freepik.com
Такого количества датчиков хватит для всех 624 детей, стоящих на учёте, заверил губернатор области.
Сюжет
Дети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о закупке необходимого количества датчиков для измерения уровня сахара в крови. Всего в 2023 году было закуплено 14 тысяч систем.

В этом году мы закупили уже 14 тысяч датчиков системы мониторинга за уровнем сахара в крови. И 624 ребенка, которые стоят сейчас на учёте, могут быть спокойны, что на 2023 год всё необходимое количество датчиков закуплено в полном объёме и даже с небольшим запасом. Постараемся дальше работать в таком же ритме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в октябре 2021 года регион закупил 441 сканер в комплекте с датчиками, которые собирают данные о содержании сахара в крови за сутки. Результат хранится до 90 дней.

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#Александра Склярова#Сахарный диабет#Дети#Датчики#Медицина#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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