Для белгородских детей закупили 14 тысяч систем мониторинга уровня сахара в крови

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о закупке необходимого количества датчиков для измерения уровня сахара в крови. Всего в 2023 году было закуплено 14 тысяч систем.
В этом году мы закупили уже 14 тысяч датчиков системы мониторинга за уровнем сахара в крови. И 624 ребенка, которые стоят сейчас на учёте, могут быть спокойны, что на 2023 год всё необходимое количество датчиков закуплено в полном объёме и даже с небольшим запасом. Постараемся дальше работать в таком же ритме.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в октябре 2021 года регион закупил 441 сканер в комплекте с датчиками, которые собирают данные о содержании сахара в крови за сутки. Результат хранится до 90 дней.