Бежать пришлось дважды — из Славянска и из Журавлёвки: история мамы шести детей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Валентина Руденко родом из Никольского Донецкой области, но большую часть жизни женщина прожила в Славянске. Там, тогда ещё на Украине, она была полностью «освоена»: в городе были все документы, знакомые, родственники. Там же «зависли» алименты, которые, по идее, должны приходить от бывшего мужа.
В Белгородскую область женщина переехала в 2014 году. Точнее, даже не переехала, а вынужденно переселилась — в Донецкой области остался и дом, и всё остальное.
Так же всё побросали. Спасали, что могли. Детей спасали. Посадили всех да поехали. Но за девять лет они уже почти все повырастали.
Валентина Руденко
В Белгородскую область Валентина сперва приехала к сестре. Позже в Журавлёвке семья получила «домик» — оформив материнский капитал и взяв кредит. Последний, несмотря на всё, приходится выплачивать в полном объёме: даже сейчас, когда село, по сути, отрезано от жителей из-за постоянных обстрелов.
Последний раз в Журавлёвке Валентина была в сентябре прошлого года: уже тогда в доме взрывными волнами повыбивало и пооткрывало окна. Что происходит там сейчас — Валентина не знает.
Были курицы, утятки, козы. Ну, как в селе у всех. Были планы разводить ещё больше живности — но после февраля не осталось ничего. И кроликов столько было — вообще не осталось! Страсти. Кто знает, что с ними сейчас. Может, съели. Собаки, например. Всё же люди бросили. Заходили когда в последний раз — двор чистый, только везде перья валяются. Там же рядом овчарка во дворе умерла. От взрыва или ещё от чего. Одну застрелили тоже.
Валентина Руденко
С 27 февраля прошлого года семья жила в гостинице «Амакс», которую переоборудовали под пункт временного размещения (ПВР).
Хотелось бы проехать в Журавлёвку. Посмотреть, хотя бы что-нибудь спасти. Но я сама не поеду — шестерых детей оставлять не хочу.
Валентина Руденко
Старшему ребёнку Валентины сейчас 22, младшему — шесть лет. Дети учатся прямо в отеле — ведь в «Амакс» перевезли и журавлёвских учителей.
Живём здесь, никто нас не обижает. Иногда детвора шалит, а так нормально. Проводили и Новый год здесь — мне понравилось. Отель салаты приготовил, бутерброды, шампанское купили.
Валентина Руденко
В «Амаксе» семью устраивает всё. За хорошую репутацию Валентине дали самые большие апартаменты — в них две комнаты, душ, своя кухня. Последней пользоваться часто не приходится — кормят постояльцев бесплатно за счёт бюджета.
Единственное, что доставляет дискомфорт — отсутствие шкафов. Вероятно, проектировщики отеля не планировали, что в президентских апартаментах целый год будут проживать семь человек — вещи семье приходится аккуратно складировать в углу. Зато есть телевизор.
Но телевизор-телевизором, а свой дом всё же лучше. Теперь у семьи Руденко есть своя квартира — на «Улитке» в Белгородском районе. Внутри две комнаты: при этом квартира в итоге оказалась даже на пять квадратов больше, чем изначальный дом.
Квартира роскошная. Очень дорогая. Но село есть село — двор большой, хозяйство. Всё же пришлось бросить.
Валентина Руденко
Валентина признаётся, что сама она хотела бы вернуться в село, в Журавлёвку — ей так куда привычнее. Детям, конечно, лучше в квартире в городе: там они будут учиться, работать и расти дальше — во всех смыслах. Женщине же ближе огород.
Вместе с ключами от квартиры семье подарили пылесос, настольную игру и плюшевого мишку. Женской половине достались также цветы. Тем не менее, по словам Валентины, работы предстоит ещё много: придётся «побегать»: по мебельным магазинам, так как нужны кровати, плафоны на кухню, шкафы.
В скором времени семья планирует перебраться в новое жильё — перевезти вещи им поможет правительство. Несмотря на все сложности, Валентина, по словам сотрудников отеля, не теряет оптимизма. Сама же женщина благодарит всех тех, кто ей помог.
На данный момент гостиница «Амакс» — один из крупнейших, если не самый крупный ПВР в России. По словам сотрудников отеля, проживают в нём сейчас порядка двух тысяч человек. Это настоящий город внутри города: в отеле кипит жизнь, рождаются дети, проводят праздники. Подробнее о жизни целого посёлка в стенах одного здания — в отдельном материале Бел.Ру.