Белгородцам расскажут об урбанистике и рекламе на научном фестивале

В Белгороде планируется провести фестиваль, на котором расскажут об истории города, его героях, влиянии СМИ на развитие городской среды, блогах и о многом другом. Из документов госзакупки следует, что на это потратят 209 тыс. рублей.

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