Белгородцам расскажут об урбанистике и рекламе на научном фестивале

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В рамках подпрограммы «Молодёжь — Белому городу» и образовательного проекта «Белгород. Наука» в областном центре пройдёт фестиваль. Точная дата проведения пока неизвестна.
Согласно документам, на фестивале проведут восемь лекций:
Продолжительность лекций составит от 45 до 80 минут. Слушатели смогут задать вопросы лекторам. Число участников должно быть не менее 65, но не более 95 человек.
В ходе мероприятия будет шведский стол, где гостей будут кормить булочками, пирожками, маффинами, слойками и поить чаем и кофе.
По завершении фестиваля участники получат дипломы. На услуги по организации и проведению фестиваля готовы потратить 209 тыс. рублей.
К слову, проект, в рамках которого будет проходить фестиваль, ранее назывался «Белогорье.Science». Однако после начала действия закона и критики проект стал называться «Белгород. Наука».