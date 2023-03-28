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Белгородцам расскажут об урбанистике и рекламе на научном фестивале

28 марта 2023, 11:37
В Белгороде планируется провести фестиваль, на котором расскажут об истории города, его героях, влиянии СМИ на развитие городской среды, блогах и о многом другом. Из документов госзакупки следует, что на это потратят 209 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Молодёжь — Белому городу» и образовательного проекта «Белгород. Наука» в областном центре пройдёт фестиваль. Точная дата проведения пока неизвестна.

Согласно документам, на фестивале проведут восемь лекций:

  • «Белгородская область в годы Великой Отечественной войны» (история о военных действиях, героях и белгородцев);
  • «Белгород. История оккупации» (история Белгорода);
  • «Урбанистика. Как говорит город» (влияние СМИ на развитие городской среды);
  • «Дизайн городской среды и уличное искусство» (как город способствует творчеству в молодёжной среде);
  • «История Русского языка» (история русского языка как история народа и государственности);
  • «Современная отечественная проза» (современный отечественный литературный процесс);
  • «Блог — современная публицистика?» (современная публицистика и её роль в интернет-коммуникации);
  • «Как работает реклама» (история агитационной культуры и массовых мифов, современный мир).

Продолжительность лекций составит от 45 до 80 минут. Слушатели смогут задать вопросы лекторам. Число участников должно быть не менее 65, но не более 95 человек.

В ходе мероприятия будет шведский стол, где гостей будут кормить булочками, пирожками, маффинами, слойками и поить чаем и кофе.

По завершении фестиваля участники получат дипломы. На услуги по организации и проведению фестиваля готовы потратить 209 тыс. рублей.

К слову, проект, в рамках которого будет проходить фестиваль, ранее назывался «Белогорье.Science». Однако после начала действия закона и критики проект стал называться «Белгород. Наука».

Борьба с англицизмами продолжается: проект «Белогорье.Science» сменил название
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