Белгородская область вновь вышла в лидеры экорейтинга «Зелёного патруля»

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Белгородская область заняла второе место в «Национальном экологическом рейтинге» по итогам 2022 года и зимы 2022–2023 годов.
На первом месте оказалась Тамбовская область. В топ-3 попала и Республика Алтай. Курская область заняла четвёртое место, Москва — пятое. Соседняя Воронежская область попала в середину рейтинга.
В аутсайдерах рейтинга оказались Забайкальский край, Челябинская и Омская области.
Эксперты отмечают, что ситуация в России улучшается. В регионах экологическая обстановка оценивается как «удовлетворительная» и «хорошая».
Напомним, что в Белгороде ведётся рекультивация старой свалки. На её месте планируют посадить многолетние деревья и растения.