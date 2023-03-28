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Updated Сегодня, 14:51

Белгородская область вновь вышла в лидеры экорейтинга «Зелёного патруля»

28 марта 2023, 14:49
Фото: 1MI
Регион занял второе место. Белгородскую область в рейтинге опередила лишь Тамбовская. Итоги «Зелёный патруль» подвёл за 2022 год и зиму 2022–2023 гг.
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Рейтинг

Белгородская область заняла второе место в «Национальном экологическом рейтинге» по итогам 2022 года и зимы 2022–2023 годов.

На первом месте оказалась Тамбовская область. В топ-3 попала и Республика Алтай. Курская область заняла четвёртое место, Москва — пятое. Соседняя Воронежская область попала в середину рейтинга.

В аутсайдерах рейтинга оказались Забайкальский край, Челябинская и Омская области.

Эксперты отмечают, что ситуация в России улучшается. В регионах экологическая обстановка оценивается как «удовлетворительная» и «хорошая».

Напомним, что в Белгороде ведётся рекультивация старой свалки. На её месте планируют посадить многолетние деревья и растения.

Что появится на месте старой городской свалки в Белгороде?
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#Ольга Аксёнова#Рейтинг#Экология#Экорейтинг#Зелёный патруль#Национальный экологический рейтинг#Белгородская область
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