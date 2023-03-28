Белгородец может сесть в тюрьму за угрозы убийством собственной матери

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 66-летней жительнице Белгорода угрожал убийством её собственный сын. Женщина с сыном живут вместе, однако уже долгое время не могут решить квартирный вопрос.
Белгородка рассказала, что получила угрозу, когда её 43-летний сын вернулся домой в пьяном состоянии. Также выяснилось, что обвиняемый мужчина ранее уже неоднократно был судим.
Отделом дознания УМВД России по Белгороду в отношении мужчины уже завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.