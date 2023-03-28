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Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Белгородец может сесть в тюрьму за угрозы убийством собственной матери

28 марта 2023, 19:41
Фото: 1MI
Ему грозит до двух лет лишения свободы, отметили в региональном УМВД.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 66-летней жительнице Белгорода угрожал убийством её собственный сын. Женщина с сыном живут вместе, однако уже долгое время не могут решить квартирный вопрос.

Белгородка рассказала, что получила угрозу, когда её 43-летний сын вернулся домой в пьяном состоянии. Также выяснилось, что обвиняемый мужчина ранее уже неоднократно был судим.

Отделом дознания УМВД России по Белгороду в отношении мужчины уже завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Уголовное дело#Угрозы#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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