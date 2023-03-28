Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
17-летняя актриса из Белгорода стала лауреатом премии МХТ в области искусств. Наградили юную Елизавету Ищенко за роль в сериале «Алиса не может ждать».
Награду девушка получила 27 марта — в Международный день театра. Премия нацелена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет. Как отметил художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, благодаря премии удастся увидеть более широкую картину мира и помогать молодым творцам.
Елизавета Ищенко родилась в Белгороде в 2006 году. За свою трёхлетнюю карьеру девушка снялась в шести картинах, в том числе сериалах «Пищеблок» и «Алиса не может ждать».
Цифровая премьера последнего состоялась 20 октября 2022 года. Главную роль в сериале сыграла юная белгородка. Её героиня Алиса узнала, что неминуемо ослепнет через пару лет. Школьница решила не тратить время зря и отправилась на поиски лёгких денег.