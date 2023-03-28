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Updated Сегодня, 11:45

Актриса из Белгорода стала лауреатом премии МХТ в области искусств

28 марта 2023, 11:43
Фото: Валерия Новокрещенова / teatral-online.ru
Елизавета Ищенко
Елизавета Ищенко стала лидером в номинации «Кино» за роль в сериале «Алиса не может ждать», сообщает издание «Театрал».

17-летняя актриса из Белгорода стала лауреатом премии МХТ в области искусств. Наградили юную Елизавету Ищенко за роль в сериале «Алиса не может ждать».

Награду девушка получила 27 марта — в Международный день театра. Премия нацелена на поддержку молодых деятелей искусств до 35 лет. Как отметил художественный руководитель МХТ Константин Хабенский, благодаря премии удастся увидеть более широкую картину мира и помогать молодым творцам.

Елизавета Ищенко родилась в Белгороде в 2006 году. За свою трёхлетнюю карьеру девушка снялась в шести картинах, в том числе сериалах «Пищеблок» и «Алиса не может ждать».

Цифровая премьера последнего состоялась 20 октября 2022 года. Главную роль в сериале сыграла юная белгородка. Её героиня Алиса узнала, что неминуемо ослепнет через пару лет. Школьница решила не тратить время зря и отправилась на поиски лёгких денег.

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#Белгородская область#Белгород#Культура#Премия#Сериал#Актриса#Наталья Корявых#Алиса не может ждать#МХТ им. Чехова#Елизавета Ищенко#Константин Хабенский
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