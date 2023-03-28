12 белгородским военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, оказали медпомощь

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что одного военного из Донецка успешно прооперировали в больнице Белгорода, а ещё троим оказали своевременную медпомощь в больницах ЛНР — сейчас мужчины уже идут на поправку.