12 белгородским военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, оказали медпомощь

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что одного военного из Донецка успешно прооперировали в больнице Белгорода, а ещё троим оказали своевременную медпомощь в больницах ЛНР — сейчас мужчины уже идут на поправку.
Однако помогать военнослужащим в лечении не прекращают. Глава региона сообщил, что ещё 12 белгородским военнослужащим, которые проходят службу в зоне СВО, оказали медицинскую помощь.
За последнее время ещё 12 бойцов были нами отправлены в больницы Донецка, Москвы и других городов, занимается этим начальник управления региональной безопасности Евгений Васильевич Воробьёв. Эта работа выстроена на плановом уровне, держим постоянную связь с командирами и стараемся помочь всем, чем можем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, губернатор напомнил, что в регионе продолжается работа центра оказания помощи военнослужащим. Недавно помощь была оказана семье мобилизованного из села Беломестное: им быстро починили крышу.
Кто-то скажет, что это не большая история и, может быть, на уровне страны и региона незначительный случай, но мне кажется, что важно откликаться на каждую проблему, чтобы помочь семьям и чтобы наши бойцы, наши мобилизованные парни были спокойны за то, что происходит сейчас на территории региона в их родных семьях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области