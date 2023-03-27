Жители микрорайона под Белгородом добились возвращения проданной земли

Микрорайон Звёздный в посёлке Никольское Белгородского района считается одним из самых маленьких. На сегодняшний день всего на территории микрорайона находятся 124 жилых дома, в которых проживает порядка 50 детей различных возрастов. Среди проблем для жителей — отсутствие парковой зоны и другой инфраструктуры (магазина, спортивной площадки и т. д.). Поэтому в 2022 году жители организовали ТОС «Звезда» и своими силами планировали принять участие в проекте «Решаем вместе».