Жители микрорайона под Белгородом добились возвращения проданной земли

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Микрорайон Звёздный в посёлке Никольское Белгородского района считается одним из самых маленьких. На сегодняшний день всего на территории микрорайона находятся 124 жилых дома, в которых проживает порядка 50 детей различных возрастов. Среди проблем для жителей — отсутствие парковой зоны и другой инфраструктуры (магазина, спортивной площадки и т. д.). Поэтому в 2022 году жители организовали ТОС «Звезда» и своими силами планировали принять участие в проекте «Решаем вместе».
У нас на территории микрорайона, как и в близлежащих микрорайонах, нет инфраструктуры. К примеру, наши дети даже не могут стать участником программы «Дворовый тренер», потому что проводить занятия негде. Единственная детская площадка представляет собой несколько горок и качели и рассчитана она на дошкольный возраст. Дети школьного возраста гуляют либо на своей улице недалеко от дома, либо не гуляют вообще.
Анна Шестак, председатель ТОС «Звезда»
Но на этапе подачи заявки в рамках проекта выяснилось, что участок, который люди хотели благоустроить, больше не входит в земли общего пользования. В июне прошлого года земля была продана под застройку частному лицу под строительство таунхаусов.
Вопрос тяжёлый. Два гектара земли продали в частную собственность под таунхаусы. Вернуть землю просто так — невозможно. Поэтому был сложный и долгий процесс.
Станислав Шаповалов, заместитель председателя ТОС «Звезда»
С момента встречи БИК начал вести долгие переговоры с собственником участка о расторжении договора купли-продажи. На протяжении всего времени руководство компании информировали представителей ТОСа по всем текущим юридическим формальностям и стадиям отработки вопроса, который также находился на контроле в администрации губернатора Белгородской области и у заместителя главы региона Владимир Базарова.
Благодаря слаженной работе администрации Белгородской области и АО «БИК» получилось договориться с собственником земли по возврату участка АО «БИК» с дальнейшей передачей участка в собственность муниципалитета. Огромнейшее спасибо руководству БИК, которое показало себя с самой человеческой стороны. Они держали нас в курсе событий, писали, звонили, встречались. Они проделали огромную и тяжёлую работу по возращению участка.
Анна Шестак, председатель ТОС «Звезда»
Как отметила Анна Шестак, теперь на территории микрорайона есть почти 2 га земли, на котором можно строить инфраструктуру для использования жителями шести близлежащих микрорайонов.
Мы на своём примере увидели очень эффективную, слаженную, командную работу органов власти. Надеемся, руководство Белгородского района удержит высочайшую планку, заданную администрацией губернатора области, поскольку непосредственной реализацией плана развития мкр. Звёздный будут заниматься они.
Анна Шестак, председатель ТОС «Звезда»
Также местные жители встретились с главным архитектором Белгородской области Галиной Горожанкиной, чьё ведомство разработает пилотный проект развития микрорайона, которого ранее не было.
Мы можем проводить субботники, помогать в высадке растений, но построить масштабную инфраструктуру для микрорайонов силами жителей будет невозможно. Мы переживаем, что Белгородский район не найдёт финансирования и землю продадут как участки под ИЖС.
Станислав Шаповалов, заместитель председателя ТОС «Звезда»