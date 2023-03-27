Выбросивший из КамАЗа мусор белгородец навредил почве на 294 тыс. рублей

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
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Updated Сегодня, 13:58
Житель Вейделевского района выгрузил из КамАЗа строительные отходы на открытом грунте в неустановленном месте. За это его оштрафовали.
Кроме того, управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области обратилось в суд с иском, в котором попросило взыскать с жителя Вейделевского района вред, причинённый почвам. Размер ущерба рассчитали на основе отбора земли. Сумма в итоге составила 249 тыс. рублей.
Мужчина частично признал исковые требования и попросил уменьшить размер ущерба с учётом его материального положения. Суд согласился снизить сумму. Решение вступило в законную силу.
Ранее в Белгороде нашли организатора свалки в овраге недалеко от рынка. На пластиковых бутылка оказались его контакты.