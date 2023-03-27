Выбросивший из КамАЗа мусор белгородец навредил почве на 294 тыс. рублей

Суд заставил белгородца заплатить за вред почвам

Житель Вейделевского района выгрузил из КамАЗа строительный мусор в неустановленном месте. За это его оштрафовали. Но мужчине также предстоит возместить вред почвам, сообщили в районном суде. Ущерб изначально оценили в 294 тыс. рублей.