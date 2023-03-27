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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Выбросивший из КамАЗа мусор белгородец навредил почве на 294 тыс. рублей

27 марта 2023, 13:56
Фото: 1MI

Суд заставил белгородца заплатить за вред почвам

Житель Вейделевского района выгрузил из КамАЗа строительный мусор в неустановленном месте. За это его оштрафовали. Но мужчине также предстоит возместить вред почвам, сообщили в районном суде. Ущерб изначально оценили в 294 тыс. рублей.

Житель Вейделевского района выгрузил из КамАЗа строительные отходы на открытом грунте в неустановленном месте. За это его оштрафовали.

Кроме того, управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области обратилось в суд с иском, в котором попросило взыскать с жителя Вейделевского района вред, причинённый почвам. Размер ущерба рассчитали на основе отбора земли. Сумма в итоге составила 249 тыс. рублей.

Мужчина частично признал исковые требования и попросил уменьшить размер ущерба с учётом его материального положения. Суд согласился снизить сумму. Решение вступило в законную силу.

Ранее в Белгороде нашли организатора свалки в овраге недалеко от рынка. На пластиковых бутылка оказались его контакты.

Устроившего свалку рядом с рынком в Белгороде нашли по контактам из мусора
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#Ольга Аксёнова#Ущерб почвам#КамАЗ#Строительные отходы#Общество#Белгородская область#Вейделевский район
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