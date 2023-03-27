Вячеслав Гладков предложил шебекинцам выехать в ПВР Старого Оскола

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Некоторые жители приграничья Шебекинского округа, видимо, только решились временно уехать из родных домов и побыть в санаториях Подмосковья.
Есть ли возможность сейчас жителям приграничных районов, регулярно попадающих под обстрелы в Шебекинский на время выехать в санаторий Подмосковья, как это было осенью?
Марина, белгородка
Вячеслав Гладков предложил женщине вместо Подмосковья разместиться в ПВР Старого Оскола. губернатор сообщил, что пока большого количества таких обращений он не видел — видимо, нужно набрать группу людей для согласования с другим регионом.
Большого количества обращений я пока не вижу. И частота обстрелов, которая была у нас осенью, к радости, не соответствует текущему моменту. Поэтому, если вы переживаете, давайте мы вас спокойно переместим и в ПВР в Старом Осколе. Там безопасно, и достаточно комфортные условия.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в конце октября 2022 года в санаториях и лагерях Подмосковья разместили порядка 400 белгородцев из приграничья.