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Published Сегодня, 18:07

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Вячеслав Гладков предложил шебекинцам выехать в ПВР Старого Оскола

27 марта 2023, 18:07
Фото: 1MI
Жительница приграничья попросилась на время в санаторий Подмосковья, но, видимо, сейчас такой возможности нет. Зато есть места в Белгородской области.

Некоторые жители приграничья Шебекинского округа, видимо, только решились временно уехать из родных домов и побыть в санаториях Подмосковья.

Есть ли возможность сейчас жителям приграничных районов, регулярно попадающих под обстрелы в Шебекинский на время выехать в санаторий Подмосковья, как это было осенью?

Марина, белгородка

Вячеслав Гладков предложил женщине вместо Подмосковья разместиться в ПВР Старого Оскола. губернатор сообщил, что пока большого количества таких обращений он не видел — видимо, нужно набрать группу людей для согласования с другим регионом.

Большого количества обращений я пока не вижу. И частота обстрелов, которая была у нас осенью, к радости, не соответствует текущему моменту. Поэтому, если вы переживаете, давайте мы вас спокойно переместим и в ПВР в Старом Осколе. Там безопасно, и достаточно комфортные условия.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в конце октября 2022 года в санаториях и лагерях Подмосковья разместили порядка 400 белгородцев из приграничья.

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#Алина Харина#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Общество#Переселенцы#Белгородские переселенцы#Пункты ПВР#Санаторий#Приграничье
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