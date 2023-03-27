Вячеслав Гладков предложил шебекинцам выехать в ПВР Старого Оскола

Большого количества обращений я пока не вижу. И частота обстрелов, которая была у нас осенью, к радости, не соответствует текущему моменту. Поэтому, если вы переживаете, давайте мы вас спокойно переместим и в ПВР в Старом Осколе. Там безопасно, и достаточно комфортные условия.