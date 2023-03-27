В Ярославле состоялся фестиваль «День медведя»

В туристическом комплексе отметили, что в 2023 году фестиваль оказался самым массовым. На площадке собралось максимальное количество гостей и медведей. Программа мероприятия была познавательной и интересной как для детей, так и для взрослых. Каждый смог найти для себя что-то по душе.