В Ярославле состоялся фестиваль «День медведя»

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Все желающие собрались возле памятника бронзовому медведю на камне. Тут прошло театрализованное представление, в котором участвовали ростовский богатырь Алеша Попович и его супруга Любава. Кроме них участие в фестивале приняли маскоты ярославских клубов «Локомотив» и «Шинник», сообщает yarnews.net.
Ярославский музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол»» изготовил наряд медведя в стиле русского скомороха. В ходе представления сказочные герои будили мишку, расчесывали, чистили ему зубы и кормили медом.
Участники мероприятия прошли по медвежьей тропе. На территории туристического комплекса «Алеша Попович Двор» были организованы мастер-классы, квесты и викторины. Тем, кому удавалось пройти по медвежьим следам, выдавали жетоны. Их можно было поменять на подарки от организаторов и спонсоров мероприятия.
На фестивале собралось большое количество медведей, с ними водили хороводы, фотографировались, играли в игры. Мишек лепили, рисовали и даже ели. А гости фестиваля надевали на себя медвежьи маски.
В туристическом комплексе отметили, что в 2023 году фестиваль оказался самым массовым. На площадке собралось максимальное количество гостей и медведей. Программа мероприятия была познавательной и интересной как для детей, так и для взрослых. Каждый смог найти для себя что-то по душе.
В 2024 году на фестиваль будут приглашены гости-медведи из других регионов, что придаст мероприятию статус всероссийского, отметили организаторы.