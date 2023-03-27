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Published Сегодня, 17:39

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Updated Сегодня, 17:42

В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с платной скорой помощью

27 марта 2023, 17:39
По данным пресс-службы главного следственного управления СК по Московской области, ведомством было возбуждено уголовное дело против частной медицинской организации, которая не соблюдала требования безопасности при оказании услуг.

В пресс-службе сообщили, что 11 марта 2023 года сотрудник скорой помощи отказался перевезти ребенка с двусторонней пневмонией, когда не получил обещанной суммы, и высадил отца с сыном. В связи с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил провести проверку, сообщает издание rtvi.com.

Телеграм-канал Shot также сообщил, что у фельдшера частной скорой из Видного были проблемы на вызовах в прошлом, включая случай потери пациенткой ребенка в утробе и смерти роженицы от осложнений. В 2005 году фельдшер был приговорен к 2,5 года колонии-поселения и запрету заниматься врачебной деятельностью на три года. Однако после окончания запрета он вернулся в медицину и устроился на скорую в Подмосковье, где по данным Shot, избил подчиненную прямо на работе.

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