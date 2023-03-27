В Подмосковье возбудили уголовное дело после инцидента с платной скорой помощью

Телеграм-канал Shot также сообщил, что у фельдшера частной скорой из Видного были проблемы на вызовах в прошлом, включая случай потери пациенткой ребенка в утробе и смерти роженицы от осложнений. В 2005 году фельдшер был приговорен к 2,5 года колонии-поселения и запрету заниматься врачебной деятельностью на три года. Однако после окончания запрета он вернулся в медицину и устроился на скорую в Подмосковье, где по данным Shot, избил подчиненную прямо на работе.