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В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области

27 марта 2023, 08:01
Фото: «Белгород Первый» ВК
Анатолий Казаков пошёл на фронт добровольно. Там он был гранатомётчиком. О смерти мужчины сообщили в группе «Белгород Первый» в соцсети.
Сюжет
СВО

В Сети сообщили о смерти ещё одного белгородца — участника спецоперации. Анатолий Казаков из Волоконовки погиб в боях под Макеевкой. Там он был гранатомётчиком. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.

Ранее стало известно о смерти белгородца Руслана Акбулатова. Точная дата гибели жителя региона не называлась. 8 марта ему исполнилось бы 35 лет. Место смерти мужчины также не сообщалось.

19 марта в Старом Осколе попрощались со служившим в ЧВК «Вагнер» Алексеем Некрасовым. До этого старооскольцы похоронили ещё одного своего земляка — Павла Ватутина. Он погиб при исполнении воинского долга под Авдеевкой в ДНР.

Белгородец погиб в ДНР при исполнении воинского долга
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#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Спецоперация#Доброволец#Военнослужащий#Гибель#Волоконовский район#Орден мужества
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