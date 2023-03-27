В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области

19 марта в Старом Осколе попрощались со служившим в ЧВК «Вагнер» Алексеем Некрасовым. До этого старооскольцы похоронили ещё одного своего земляка — Павла Ватутина. Он погиб при исполнении воинского долга под Авдеевкой в ДНР.