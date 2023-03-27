В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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В Сети сообщили о смерти ещё одного белгородца — участника спецоперации. Анатолий Казаков из Волоконовки погиб в боях под Макеевкой. Там он был гранатомётчиком. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.
Ранее стало известно о смерти белгородца Руслана Акбулатова. Точная дата гибели жителя региона не называлась. 8 марта ему исполнилось бы 35 лет. Место смерти мужчины также не сообщалось.
19 марта в Старом Осколе попрощались со служившим в ЧВК «Вагнер» Алексеем Некрасовым. До этого старооскольцы похоронили ещё одного своего земляка — Павла Ватутина. Он погиб при исполнении воинского долга под Авдеевкой в ДНР.