В Белгородской области зарегистрировали товарный знак «Ого Белогорье»

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Туристический региональный бренд «Ого» был разработан в 2021 году управлением по туризму Белгородской области. Название бренда связано с эмоциональным впечатлением у туристов, которое должно вызвать посещение нашего региона.
Помимо этого был зарегистрирован товарный знак «Ого Белогорье».
В текущем году на развитие туризма Белгородская область получит 24 млн рублей из федерального бюджета.
Помимо развития внутреннего туризма, регион активно работает над межрегиональными связями в этой сфере. Не так давно было подписано соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью.