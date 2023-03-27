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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Белгородской области зарегистрировали товарный знак «Ого Белогорье»

27 марта 2023, 09:11
Фото: кадр из трансляции правительства области
торговый знак "ОГО БелОГОрье"
Региональный бренд был разработан в 2021 году. Он направлен на впечатления от путешествий по области. Об этом рассказала начальник регионального управления по туризму Ия Подзолкова на еженедельном оперативном совещании правительства.
Сюжет
Туризм

Туристический региональный бренд «Ого» был разработан в 2021 году управлением по туризму Белгородской области. Название бренда связано с эмоциональным впечатлением у туристов, которое должно вызвать посещение нашего региона.

Помимо этого был зарегистрирован товарный знак «Ого Белогорье».

В текущем году на развитие туризма Белгородская область получит 24 млн рублей из федерального бюджета.

Помимо развития внутреннего туризма, регион активно работает над межрегиональными связями в этой сфере. Не так давно было подписано соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью.

Белгородская область будет сотрудничать с Запорожской в сфере туризма
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#Ольга Аксёнова#Туризм#Ого белогорье#Товарный знак#Общество#Белгородская область#Ия Подзолкова
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