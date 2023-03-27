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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Белгородской области участились ландшафтные пожары

27 марта 2023, 06:22
Фото: Bel.ru
ландшафтный пожар
Губернатор Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания дал поручение усилить мониторинг ландшафтных пожаров.

В регионе увеличилось количество ландшафтных пожаров. В связи с этим губернатор дал поручение главам органов местного самоуправления при взаимодействии с ГУ МЧС усилить мониторинг пожароопасной ситуации в области.

Помимо этого Вячеслав Гладков попросил привлечь добровольные народные дружины, напомнив, что в минувшем году было направлено порядка 40 млн из резервного фонда регионального бюджета на дооснащение таких дружин.

В этом году ландшафтные пожары уже зарегистрированы в Яковлевском, Шебекинском горокругах, а также в Алексеевке, Ивне, Старом Осколе и Белгороде.

Напомним, что в регионе с марта вступили в силу новые правила противопожарного режима.

В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима
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