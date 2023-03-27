В Белгородской области участились ландшафтные пожары

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В регионе увеличилось количество ландшафтных пожаров. В связи с этим губернатор дал поручение главам органов местного самоуправления при взаимодействии с ГУ МЧС усилить мониторинг пожароопасной ситуации в области.
Помимо этого Вячеслав Гладков попросил привлечь добровольные народные дружины, напомнив, что в минувшем году было направлено порядка 40 млн из резервного фонда регионального бюджета на дооснащение таких дружин.
В этом году ландшафтные пожары уже зарегистрированы в Яковлевском, Шебекинском горокругах, а также в Алексеевке, Ивне, Старом Осколе и Белгороде.
Напомним, что в регионе с марта вступили в силу новые правила противопожарного режима.