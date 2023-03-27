В Белгородской области «исчезнет» посёлок

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С карты Белгородской области уберут посёлок Герцевский Яковлевского горокруга. Ранее облдума представила соответствующий законопроект. Касающийся посёлка вопрос депутаты обсудили на минувшем заседании.
В населённом пункте не осталось жителей. В посёлке также нет зарегистрированных объектов недвижимости. Как сообщалось ранее, здесь есть только несколько полуразрушенных зданий.
Населённый пункт располагается рядом с железной дорогой, проходящей неподалёку от села Герцевка в Ракитянском районе. Как уточняет «Фонарь», в 30-е годы XX века в Герцевке было 800 жителей, шестеро из них обосновались на железнодорожном разъезде Герцевском. Впоследствии он стал посёлком. В 80-е годы там жили 20 человек. К концу прошлого века в посёлке оставалось лишь 16 жителей, а теперь населённый пункт опустел полностью.
Ранее депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского городского округа. Ранее он был в Ракитянском районе. В то время населённый пункт уже пустовал.