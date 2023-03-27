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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Белгородской области «исчезнет» посёлок

27 марта 2023, 09:05
Фото: скриншот из «Яндекс Карты»
С карты региона пропадёт населённый пункт Герцевский в Яковлевском горокруге. Ранее сообщалось, что в населённом пункте никто не проживает.

С карты Белгородской области уберут посёлок Герцевский Яковлевского горокруга. Ранее облдума представила соответствующий законопроект. Касающийся посёлка вопрос депутаты обсудили на минувшем заседании.

В населённом пункте не осталось жителей. В посёлке также нет зарегистрированных объектов недвижимости. Как сообщалось ранее, здесь есть только несколько полуразрушенных зданий.

Населённый пункт располагается рядом с железной дорогой, проходящей неподалёку от села Герцевка в Ракитянском районе. Как уточняет «Фонарь», в 30-е годы XX века в Герцевке было 800 жителей, шестеро из них обосновались на железнодорожном разъезде Герцевском. Впоследствии он стал посёлком. В 80-е годы там жили 20 человек. К концу прошлого века в посёлке оставалось лишь 16 жителей, а теперь населённый пункт опустел полностью.

Ранее депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского городского округа. Ранее он был в Ракитянском районе. В то время населённый пункт уже пустовал.

Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Ракитянский район#Общество#Посёлок#Законопроект#Карта#Герцевский#Герцевка
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