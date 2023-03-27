В белгородском «Флагмане» назвали причину поломки техники на предприятии

Напомним, что в конце декабря 2022 года ЦЭБ заключил договор на захоронение ТКО с губкинским «Флагманом» на 364 млн рублей. Ранее сообщалось, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман» тогда подал встречный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.