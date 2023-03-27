В белгородском «Флагмане» назвали причину поломки техники на предприятии

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Updated Сегодня, 15:02
Ранее мы сообщили, что на мусороперерабатывающем предприятии «Флагман» снова возникли проблемы. Сотрудники полигона вынуждены вручную перебирать стекло и пластик. Также сообщалось, что сортировочная лента и другая техника не работают.
Помимо этого, со слов сотрудников, с 1 апреля им начнут платить «прожиточный минимум» — 16 тыс. рублей. Квитанции от регоператора ЦЭБ не меняются.
Чтобы разобраться, что привело к подобной ситуации, за комментарием мы обратились в «Флагман».
У нас с середины прошлого года идёт конфликтная затяжная ситуация с ЦЭБом. В прошлом году было огромное количество публикаций и наших обращений к власти о том, что из-за нарушений ЦЭБом договорных обязательств по оплате мы испытываем большие трудности. Это единственный для нас источник осуществления деятельности, тариф, который регоператор задерживает регулярно. На сегодняшний день у нас порядка 100 млн общей задолженности. Это огромные для нас суммы. Эти деньги идут на выплаты зарплаты, которую мы исправно выплачиваем, несмотря на все трудности. У нас ещё ни разу не было по выплате задержек.
Сотрудник «Флагмана»
Также в «Флагмане» сообщили, что предприятие испытывает трудности с техническим содержанием объекта. На прошлой неделе предприятие известило ЦЭБ о приостановке обработки ТКО из-за поломки одного агрегатора, на ремонт которого средств нет.
Мы со своей стороны делаем всё, что можем. Мы обратились к губернатору, в том числе. Беда в том, что проблема регулярная. Сильно в эту историю погружёна ФАС, в то, что происходит с регоператором. На прошлой неделе было очередное рассмотрение комиссией. Ситуация с ЦЭБом непростая, она отражается не только на нас. Но мы убеждены, что выплывем и в этот раз. В конце прошлого года ситуация была более тяжкая, когда мы были вынуждены закрыть шлагбаум.
Сотрудник «Флагмана»
Напомним, что в конце декабря 2022 года ЦЭБ заключил договор на захоронение ТКО с губкинским «Флагманом» на 364 млн рублей. Ранее сообщалось, что ЦЭБ требует с предприятия «Флагман» более 298 млн рублей. Причиной судебного иска стало якобы неосновательное обогащение. «Флагман» тогда подал встречный иск о взыскании с ЦЭБа задолженности в размере 97 млн рублей.