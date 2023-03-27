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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Белгороде утвердили план субботников на весенний период

27 марта 2023, 14:48
Фото: 1MI
В областном центре проведут Дни защиты от экологической опасности. Итоги работы подведут 15 мая, следует из распоряжения городской администрации.

Весной в Белгороде проведут ряд мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности. Итоги работы подведут 15 мая.

11 субботников планируют провести на территории города до 30 апреля. Речь о различных предприятиях, дворах жилых домов, частном секторе, территориях около гаражных массивов, вдоль железнодорожного полотна, а также в скверах, парках, вдоль рек.

Кроме того, в планах — вырубить аварийно-опасные деревья, провести работы по озеленению. В городе, помимо прочего, пройдут рейды по предотвращению сжигания сухих растений в местах массового отдыха.

В учреждениях образования и культуры проведут акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Сад памяти». 8 апреля в городе состоится выставка-раздача бездомных собак.

Напомним, во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни. Глава региона считает, что уборки должны проходить по пятницам, во второй половине дня. В выходные дни это вызывает «резкое отторжение у людей», считает чиновник.

Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни
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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Город#Субботник#Акция#Экология#Рейды#Выставка-раздача#Наталья Корявых
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