В Белгороде утвердили план субботников на весенний период

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Весной в Белгороде проведут ряд мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности. Итоги работы подведут 15 мая.
11 субботников планируют провести на территории города до 30 апреля. Речь о различных предприятиях, дворах жилых домов, частном секторе, территориях около гаражных массивов, вдоль железнодорожного полотна, а также в скверах, парках, вдоль рек.
Кроме того, в планах — вырубить аварийно-опасные деревья, провести работы по озеленению. В городе, помимо прочего, пройдут рейды по предотвращению сжигания сухих растений в местах массового отдыха.
В учреждениях образования и культуры проведут акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!», «Сад памяти». 8 апреля в городе состоится выставка-раздача бездомных собак.
Напомним, во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни. Глава региона считает, что уборки должны проходить по пятницам, во второй половине дня. В выходные дни это вызывает «резкое отторжение у людей», считает чиновник.