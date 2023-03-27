В Белгороде утвердили план субботников на весенний период

Напомним, во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков попросил не проводить субботники в выходные дни. Глава региона считает, что уборки должны проходить по пятницам, во второй половине дня. В выходные дни это вызывает «резкое отторжение у людей», считает чиновник.