В Белгороде проснулись клещи

Posted Вчера, 20:23
Published Вчера, 20:23
Modified Вчера, 20:25
Updated Вчера, 20:25
В Белгородской области ещё не начался апрель, а уже появились клещи. Их буйную активность застала жительница микрорайона Улитка, который относится к Дубовому.
Микрорайон у нас хороший, только на данный момент есть острая проблема — клещи. Прогуливаясь по району, можно насобирать несколько штук. Про домашних питомцев вообще молчу, пачками снимать приходится.
Юлия, белгородка
Глава Белгородского района, к которому обратилась женщина, сообщил, что обработкой территорий только начинают заниматься, поэтому на природе нужно быть предельно аккуратными. После зимы они наиболее активны и опасны.
Владимир Перцев пообещал поручить своим заместителям запланировать работу по противоклещевой обработке на территории Улитки и вокруг неё.
В прошлом году с марта по июнь клещи укусили в Белгородской области 531 человека. У некоторых после выявили боррелиоз.