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Posted Вчера, 20:23

Published Вчера, 20:23

Modified Вчера, 20:25

Updated Вчера, 20:25

В Белгороде проснулись клещи

27 марта 2023, 20:23
Фото: 1MI
В пригороде областного центра пожаловались на активность клещей. По словам жительницы Улитки, за одну прогулку можно собрать несколько кровососущих.

В Белгородской области ещё не начался апрель, а уже появились клещи. Их буйную активность застала жительница микрорайона Улитка, который относится к Дубовому.

Микрорайон у нас хороший, только на данный момент есть острая проблема — клещи. Прогуливаясь по району, можно насобирать несколько штук. Про домашних питомцев вообще молчу, пачками снимать приходится.
Юлия, белгородка

Глава Белгородского района, к которому обратилась женщина, сообщил, что обработкой территорий только начинают заниматься, поэтому на природе нужно быть предельно аккуратными. После зимы они наиболее активны и опасны.

Владимир Перцев пообещал поручить своим заместителям запланировать работу по противоклещевой обработке на территории Улитки и вокруг неё.

В прошлом году с марта по июнь клещи укусили в Белгородской области 531 человека. У некоторых после выявили боррелиоз.

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#Алина Харина#Общество#Клещи#Противоклещевая обработка#Новости Белгорода#Белгород#Улитка#Белгородская область#Владимир перцев
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