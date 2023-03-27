В Белгороде построят полигон с элементами убежища и склад вооружения

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
Для Белгородского юридического института МВД России им. Путилина построят полигонный комплекс с тиром, элементами убежища и полосой препятствий, а также отдельно стоящий склад для хранения вооружения и средств индивидуальной бронезащиты (СИБ) за 492,7 млн рублей. Соответствующие заявки появились на сайте госзакупок 24 марта.
Межкафедральный полигонный комплекс должен включать в себя заглублённый тир, элементы убежища по гражданской обороне, полосу препятствий с мини-полигонами. Начальная цена контракта составила 451,2 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.
Согласно контракту, работы разделят на три этапа. Первый завершится 5 декабря 2023 года. С момента заключения контракта и до указанного срока подрядчик должен провести демонтажные работы, возвести временные постройки.
Далее стартует второй этап работ, который продлится с 10 января по 5 декабря 2024 года. За это время от исполнителя требуется провести отопление, водоснабжение, электроснабжение, установить кондиционеры.
На третьем этапе (с 10 января по 2 июня 2025 года) указанные работы продлятся. Также от подрядчика требуется провести наружные сети, благоустроить территорию и сделать озеленение, провести пусконаладочные работы. Кроме того, на полигонном комплексе планируют установить камеры видеонаблюдения. Полностью работы необходимо завершить ко 2 июня 2025 года. Заявки подаются до 5 апреля. Поставщика определят на следующий день.
Также для института построят отдельно стоящий склад вооружения с комнатами для хранения средств индивидуальной бронезащиты за 41,5 млн рублей. Заявки подаются до 3 апреля, а поставщика определят 4 апреля. Финансирование — из федерального бюджета. Работы тоже делятся на три этапа. Первый начнётся 17 апреля и продлится до 5 декабря, второй — с 10 января до 5 декабря 2024 года, третий — с 10 января до 2 июня 2025 года.
Согласно техническому заданию, в здании должен быть подвал. Сама постройка будет двухэтажной. Гарантия на выполненные работы в обоих случаях составляет пять лет.