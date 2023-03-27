В Белгороде построят полигон с элементами убежища и склад вооружения

Также для института построят отдельно стоящий склад вооружения с комнатами для хранения средств индивидуальной бронезащиты за 41,5 млн рублей. Заявки подаются до 3 апреля, а поставщика определят 4 апреля. Финансирование — из федерального бюджета. Работы тоже делятся на три этапа. Первый начнётся 17 апреля и продлится до 5 декабря, второй — с 10 января до 5 декабря 2024 года, третий — с 10 января до 2 июня 2025 года.