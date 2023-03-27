В Белгороде не расплатились с подрядчиком за ремонт разрушенного дома на Губкина

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Вячеслав Гладков в ходе совещания спросил у заместителя главы администрации города по строительству Василия Голикова, рассчиталась ли мэрия с подрядчиком после восстановления дома на улице Губкина. Голиков ответил, что работы полностью ещё не оплатили.
Подрядчик работы выполнил качественно, в срок. Если мы с вами ещё не рассчитались, считаю, что это категорически неправильно. Мы проговаривали, что этот объём разрушений можно провести через резервный фонд, посмотреть, что можно по резервному фонду Белгорода. Не хватает денег — давайте подключим резервный фонд области. Подрядчик приличный. Никто мне не звонил, не просил, но это не говорит о том, что мы можем затягивать этот вопрос.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил закрыть проблему с оплатой до конца недели.