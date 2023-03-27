В Белгороде не расплатились с подрядчиком за ремонт разрушенного дома на Губкина

Вячеслав Гладков в ходе совещания спросил у заместителя главы администрации города по строительству Василия Голикова, рассчиталась ли мэрия с подрядчиком после восстановления дома на улице Губкина. Голиков ответил, что работы полностью ещё не оплатили.