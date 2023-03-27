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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Белгороде не расплатились с подрядчиком за ремонт разрушенного дома на Губкина

27 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
Подрядчик восстанавливал дом после обстрела. Губернатор во время опресовещания поинтересовался, почему с организацией не расплатились.

Вячеслав Гладков в ходе совещания спросил у заместителя главы администрации города по строительству Василия Голикова, рассчиталась ли мэрия с подрядчиком после восстановления дома на улице Губкина. Голиков ответил, что работы полностью ещё не оплатили.

Подрядчик работы выполнил качественно, в срок. Если мы с вами ещё не рассчитались, считаю, что это категорически неправильно. Мы проговаривали, что этот объём разрушений можно провести через резервный фонд, посмотреть, что можно по резервному фонду Белгорода. Не хватает денег — давайте подключим резервный фонд области. Подрядчик приличный. Никто мне не звонил, не просил, но это не говорит о том, что мы можем затягивать этот вопрос.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил закрыть проблему с оплатой до конца недели.

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#Алина Харина#Подрядчик#Общество#Белгород#Вячеслав Гладков#Василий Голиков
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