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Суд отказал Александру Сергиенко в переводе под домашний арест

27 марта 2023, 09:56
Фото: 1MI

Бывший мэр Старого Оскола останется в СИЗО

Белгородский областной суд отклонил апелляцию Александра Сергиенко на его заключение под стражу. Его арест продлили до 17 мая, сообщил журналист Бел.Ру из зала суда.

Бывший мэр Старого Оскола и руководитель белгородских структур «Газпрома» попросил перевести его под домашний арест из-за серьёзного заболевания — поликистоза почек, пообещав, что не будет препятствовать следствию.

По словам Александра Сергиенко, ему необходимо еженедельно сдавать анализы и отправлять в медицинский центр трансплантации органов, а также ему предписана полная стерильность.

Сторона обвинения на это заметила, ссылаясь на заключение врачей, что у Сергиенко нет таких болезней, с которыми невозможно находиться в изоляторе.

В итоге суд отклонил апелляцию адвоката экс-мэра Старого Оскола и оставил в силе его содержание в СИЗО до 17 мая.

Сергиенко подозревают в получении взяток на общую сумму более 15 миллионов рублей. Заведено три уголовных дела.

 

Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
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