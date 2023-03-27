Суд отказал Александру Сергиенко в переводе под домашний арест

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Бывший мэр Старого Оскола и руководитель белгородских структур «Газпрома» попросил перевести его под домашний арест из-за серьёзного заболевания — поликистоза почек, пообещав, что не будет препятствовать следствию.
По словам Александра Сергиенко, ему необходимо еженедельно сдавать анализы и отправлять в медицинский центр трансплантации органов, а также ему предписана полная стерильность.
Сторона обвинения на это заметила, ссылаясь на заключение врачей, что у Сергиенко нет таких болезней, с которыми невозможно находиться в изоляторе.
В итоге суд отклонил апелляцию адвоката экс-мэра Старого Оскола и оставил в силе его содержание в СИЗО до 17 мая.
Сергиенко подозревают в получении взяток на общую сумму более 15 миллионов рублей. Заведено три уголовных дела.