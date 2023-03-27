Состоящий на учёте у психиатра белгородец ударил ножом мужчину и уехал в кафе

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Ровеньках задержали белгородца 2004 года рождения, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Парень напал с ножом на мужчину, который его подвёз. Потерпевший смог сам вызвать скорую.
Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков. Выяснилось, что пострадавший мужчина встретил подозреваемого около одного из кафе. Молодой человек попросил его отвезти в село Жабское. Водитель согласился.
По прибытии на место назначения оба мужчины вышли из машины. Когда потерпевший отвернулся, парень напал на него, ударив ножом дважды, без видимых причин. Автомобилист смог уехать и обратиться за помощью.
Вскоре подозреваемого задержали по горячим следам. Молодой человек, как оказалось, состоит на учёте у психиатра. Ранее в поле зрения полиции белгородец попадал.
После того, как молодой человек дважды ударил ножом нового знакомого, он поймал попутку и отправился в кафе. Там его и задержали.
По факту нападения возбудили уголовное дело. Парню грозит до десяти лет колонии.