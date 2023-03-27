Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Состоящий на учёте у психиатра белгородец ударил ножом мужчину и уехал в кафе

27 марта 2023, 15:02
Фото: 1MI

Юный белгородец напал с ножом на подвёзшего его незнакомца

Парень состоит на учёте у психиатра. Он напал на потерпевшего со спины. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.

В Ровеньках задержали белгородца 2004 года рождения, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Парень напал с ножом на мужчину, который его подвёз. Потерпевший смог сам вызвать скорую.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков. Выяснилось, что пострадавший мужчина встретил подозреваемого около одного из кафе. Молодой человек попросил его отвезти в село Жабское. Водитель согласился.

По прибытии на место назначения оба мужчины вышли из машины. Когда потерпевший отвернулся, парень напал на него, ударив ножом дважды, без видимых причин. Автомобилист смог уехать и обратиться за помощью.

Вскоре подозреваемого задержали по горячим следам. Молодой человек, как оказалось, состоит на учёте у психиатра. Ранее в поле зрения полиции белгородец попадал. 

После того, как молодой человек дважды ударил ножом нового знакомого, он поймал попутку и отправился в кафе. Там его и задержали.

По факту нападения возбудили уголовное дело. Парню грозит до десяти лет колонии.

Напавшего на подростка с ножом белгородского школьника могут наказать более сурово
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец ударил свою сожительницу кулаком и получил от неё нож в сердцеПьяный белгородец обиделся на брата и ударил его несколько раз ножомБелгородец из ревности зарезал свою возлюбленную кухонным ножом
#Наталья Корявых#Происшествия#Уголовное дело#Белгородская область#Ровеньки#Нож#Нападение#Водитель#Кафе#Психиатр
Подпишитесь
Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае
Сегодня, 15:22
БФТ-Холдинг и BSS дополнили голосовой помощник тульского Минздрава 16 сценариями
Сегодня, 13:21
Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
Сегодня, 14:36
Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
Сегодня, 09:22
Белгородцы боятся выходить на субботники
Сегодня, 17:22
Жители микрорайона под Белгородом добились возвращения проданной земли
Сегодня, 14:30