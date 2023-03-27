Сильный ветер и дождь неприятно удивят белгородцев во вторник

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Белгородской области во вторник, 28 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь.
В тёмное время суток ветер 6-11 м/с. Днём он усилится до 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 17 м/с.
Ночью температура опустится до +2…+7 ˚С. В светлое время суток местами потеплеет до +16 ˚С.
В Белгороде ночью +4 ˚С и без осадков. Днём потеплеет до +14 ˚С. Пройдёт небольшой дождь. Со среды, 29 марта, ожидается похолодание. Ночью температура опустится до +3 ˚С. Днём воздух прогреется до +6 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь. В четверг, 30 марта, в ночное время температура опустится ниже 0 ˚С. Ночью синоптики обещают -1 ˚С. Днём потеплеет до +4 ˚С.
Прохладно в областном центре будет до субботы, 1 апреля. Со 2 апреля ожидается потепление.