Сильный ветер и дождь неприятно удивят белгородцев во вторник

В Белгороде ночью +4 ˚С и без осадков. Днём потеплеет до +14 ˚С. Пройдёт небольшой дождь. Со среды, 29 марта, ожидается похолодание. Ночью температура опустится до +3 ˚С. Днём воздух прогреется до +6 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь. В четверг, 30 марта, в ночное время температура опустится ниже 0 ˚С. Ночью синоптики обещают -1 ˚С. Днём потеплеет до +4 ˚С.