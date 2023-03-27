Шебекинских детей могут отправить в лагеря до начала оздоровительного сезона

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:58
В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал предложение Владимира Жданова об оздоровлении детей Шебекинского горокруга в лагерях региона до начала сезона.
Гладков отметил, что лагеря необходимо привести в порядок, подобрать штат и решить вопросы санитарной безопасности и уже через неделю начать принимать первых детей.
По словам главы региона, пребывание детей в лагерях не помешает учебному процессу.
Напомним, что 200 белгородский детей отправятся на отдых в крымские лагеря «Орлёнок» и «Артек».