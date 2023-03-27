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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:58

Шебекинских детей могут отправить в лагеря до начала оздоровительного сезона

27 марта 2023, 06:45
Фото: Bel.ru
Лагеря Белгородской области могут принять детей из Шебекинского горокруга уже через неделю. Об этом от имени родителей попросил глава округа Владимир Жданов во время еженедельного оперативного совещания.

В ходе еженедельного оперативного совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал предложение Владимира Жданова об оздоровлении детей Шебекинского горокруга в лагерях региона до начала сезона.

Гладков отметил, что лагеря необходимо привести в порядок, подобрать штат и решить вопросы санитарной безопасности и уже через неделю начать принимать первых детей.

По словам главы региона, пребывание детей в лагерях не помешает учебному процессу.

Напомним, что 200 белгородский детей отправятся на отдых в крымские лагеря «Орлёнок» и «Артек».

Весной в детские лагеря «Артек» и «Орлёнок» отправятся 200 юных белгородцев
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#Ольга Аксёнова#Шебекинские дети#Детские лагеря#Общество#Шебекино#Владимир Жданов#Вячеслав Гладков
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