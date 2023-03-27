Сергиенко уволили с должности руководителя белгородских структур «Газпрома»

Бывшего главу Старооскольского городского округа задержали 20 марта, его подозревают в получении взяток на общую сумму более 15 миллионов рублей. Возбуждены три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ за получение взяток в особо крупном размере.