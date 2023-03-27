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Сергиенко уволили с должности руководителя белгородских структур «Газпрома»

27 марта 2023, 08:33
Фото: страница Сергиенко в соцсети
Александр Сергиенко
Это случилось на следующий день после задержания экс-мэра Старого Оскола по подозрению в получении взяток.
Сюжет
Суд

Александр Сергиенко был уволен с должностей руководителя «Газпром межрегионгаз Белгород» и «Газпром газораспределение Белгород» 21 марта. Сообщил сам Сергиенко во время заседания суда по апелляции на меру пресечения.

Исполняющим обязанности гендиректора в организациях назначили Константина Выродова.

Бывшего главу Старооскольского городского округа задержали 20 марта, его подозревают в получении взяток на общую сумму более 15 миллионов рублей. Возбуждены три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ за получение взяток в особо крупном размере.

По информации от Следственного комитета, с 2017 по 2021 год Сергиенко помогал нескольким предприятиям получать в аренду землю и разрешения на строительство.

Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражу
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#Суд#Апелляция#Мера пресечения#Общество#Эксклюзив#Старый Оскол#Белгородская область#Александр Сергиенко#Артем Черненко
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