Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек

27 марта 2023, 09:22
Фото: Bel.ru
Александр Сергиенко в СИЗО
В областном суде проходит заседание по апелляции экс-мэра Старого Оскола по применяемой в отношении него мере пресечения по делу о подозрении в получении взяток.
Сюжет
Суд

Александр Сергиенко попросил перевести его из СИЗО под домашний арест. Причиной он назвал серьёзную болезнь — поликистоз почек.

Бывший глава Старооскольского городского округа и руководитель белгородских подразделений «Газпрома» дал гарантию того, что под домашним арестом не будет препятствовать следствию.

«Это недоразумение — те пасквили, которые написал на меня один мой друг», — заявил обвиняемый в получении взяток.

Сергиенко сообщил суду, что ему раз в неделю нужно сдавать анализ крови и анализ на вирус и эти анализы отправлять в медцентр трансплантации органов для корректировки лечения. Также он заявил, что ему предписана полная стерильность: «Я даже, извините, Ваша честь, не могу экскременты домашних животных убирать».

Бывшего мэра Старого Оскола обвиняют в получении взяток на общую сумму более 15 млн рублей. Сразу после задержания Сергиенко уволили из белгородских структур «Газпрома».

Сергиенко уволили с должности руководителя белгородских структур «Газпрома»
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-мэра Старого Оскола Сергиенко заключили под стражуНа Александра Сергиенко завели уголовное дело за получение взятки в 15 млн рублейЯ — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
#Артем Черненко#Апелляция#Мера пресечения#Общество#Суд#Коррупция#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Александр Сергиенко
Подпишитесь
Нарушено газоснабжение, пострадали дома: последствия обстрела белгородской Графовки
Сегодня, 09:56
В боях под Макеевкой погиб доброволец из Белгородской области
Сегодня, 08:01
Суд отказал Александру Сергиенко в переводе под домашний арест
Сегодня, 09:56
Если ругаться на светофор, быстрее он не заработает: Гладков — о работе номера 122
Сегодня, 07:12
Белгородэнерго с начала года подключило к сетям восемь медучреждений
Сегодня, 11:11