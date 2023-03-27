Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Александр Сергиенко попросил перевести его из СИЗО под домашний арест. Причиной он назвал серьёзную болезнь — поликистоз почек.
Бывший глава Старооскольского городского округа и руководитель белгородских подразделений «Газпрома» дал гарантию того, что под домашним арестом не будет препятствовать следствию.
«Это недоразумение — те пасквили, которые написал на меня один мой друг», — заявил обвиняемый в получении взяток.
Сергиенко сообщил суду, что ему раз в неделю нужно сдавать анализ крови и анализ на вирус и эти анализы отправлять в медцентр трансплантации органов для корректировки лечения. Также он заявил, что ему предписана полная стерильность: «Я даже, извините, Ваша честь, не могу экскременты домашних животных убирать».
Бывшего мэра Старого Оскола обвиняют в получении взяток на общую сумму более 15 млн рублей. Сразу после задержания Сергиенко уволили из белгородских структур «Газпрома».