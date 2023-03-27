«Русагротранс»: Снизится стоимость перевозок зерна в порты Черного и Азовского морей

На сегодняшний день единственным инструментом для успешного выхода на нормативный срок доставки грузов в компании считают маршрутизацию. В процессе подготовки к зерновому сезону-2022/2023 «Русагротранс», как и в предыдущие годы, предложил своим клиентам заключение сервисных соглашений, предусматривающих гарантированные объемы транспортировки и ее фиксированную цену на сезон ниже той, по которой аналогичные перевозки обходятся на спотовом рынке.