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«Русагротранс»: Снизится стоимость перевозок зерна в порты Черного и Азовского морей

27 марта 2023, 14:44
Фото: pxhere
Входящая в «Деметра-Холдинг» компания «Русагротранс» со второго квартала текущего года на 15 процентов снизит тариф на маршрутную перевозку зерна в порты, расположенные в Азово-Черноморском бассейне.

Из заявления официального представителя «Русагротранса» следует, что предлагаемый рынку новый порядок тарификации не предполагает повышения расходов со стороны грузоотправителей. Он направлен на реализацию плана по обеспечению рекордного экспорта зерновых, подчеркнули в компании, пишет 1prime.ru.

«Для оптимизации оборачиваемости подвижного состава со второго квартала этого года компания предлагает дифференцированный подход к тарифообразованию в направлениях портов Азово-Черноморского бассейна при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками», — сообщил представитель «Русагротранса».

На сегодняшний день единственным инструментом для успешного выхода на нормативный срок доставки грузов в компании считают маршрутизацию. В процессе подготовки к зерновому сезону-2022/2023 «Русагротранс», как и в предыдущие годы, предложил своим клиентам заключение сервисных соглашений, предусматривающих гарантированные объемы транспортировки и ее фиксированную цену на сезон ниже той, по которой аналогичные перевозки обходятся на спотовом рынке.

Свою тарифную политику «Русагротранс» определяет, основываясь на утвержденных тарифах АО «РЖД», а также принимая во внимание инфляционные и операционные издержки.

«В текущем году плата за инфраструктуру РЖД, которая составляет больше половины тарифа на грузоперевозку, выросла на 22 процента, а общая инфляция — на 11,9 процента. Расходы на ремонт и содержание за последний год увеличились почти в два раза, стоимость приобретения нового вагонного парка — на четверть», — подчеркнули в компании.

В 2023 году существенно ухудшилась при этом ситуация с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. По некоторым направлениям рост превышает полтора раза. Сказываются в том числе и более продолжительные простои вагонов под погрузкой у клиентов.

Осознавая, насколько важно обеспечить перевозки аграрных грузов, особенно в нынешнем высоком сезоне, компания «Русагротранс» готова вести конструктивный диалог на тему тарифообразования и поиска компромиссов для эффективного решения первоочередных задач агропромышленного комплекса страны.

В Союзе экспортеров зерна в связи с выросшими транспортными издержками и дефицитом вагонов-хопперов для транспортировки зерна готовится в настоящее время консолидированная заявка на покупку подвижного состава в период с 2023 по 2025 год.

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