«Русагротранс»: Снизится стоимость перевозок зерна в порты Черного и Азовского морей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Из заявления официального представителя «Русагротранса» следует, что предлагаемый рынку новый порядок тарификации не предполагает повышения расходов со стороны грузоотправителей. Он направлен на реализацию плана по обеспечению рекордного экспорта зерновых, подчеркнули в компании, пишет 1prime.ru.
«Для оптимизации оборачиваемости подвижного состава со второго квартала этого года компания предлагает дифференцированный подход к тарифообразованию в направлениях портов Азово-Черноморского бассейна при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками», — сообщил представитель «Русагротранса».
На сегодняшний день единственным инструментом для успешного выхода на нормативный срок доставки грузов в компании считают маршрутизацию. В процессе подготовки к зерновому сезону-2022/2023 «Русагротранс», как и в предыдущие годы, предложил своим клиентам заключение сервисных соглашений, предусматривающих гарантированные объемы транспортировки и ее фиксированную цену на сезон ниже той, по которой аналогичные перевозки обходятся на спотовом рынке.
Свою тарифную политику «Русагротранс» определяет, основываясь на утвержденных тарифах АО «РЖД», а также принимая во внимание инфляционные и операционные издержки.
«В текущем году плата за инфраструктуру РЖД, которая составляет больше половины тарифа на грузоперевозку, выросла на 22 процента, а общая инфляция — на 11,9 процента. Расходы на ремонт и содержание за последний год увеличились почти в два раза, стоимость приобретения нового вагонного парка — на четверть», — подчеркнули в компании.
В 2023 году существенно ухудшилась при этом ситуация с оборачиваемостью вагонов по сети РЖД. По некоторым направлениям рост превышает полтора раза. Сказываются в том числе и более продолжительные простои вагонов под погрузкой у клиентов.
Осознавая, насколько важно обеспечить перевозки аграрных грузов, особенно в нынешнем высоком сезоне, компания «Русагротранс» готова вести конструктивный диалог на тему тарифообразования и поиска компромиссов для эффективного решения первоочередных задач агропромышленного комплекса страны.
В Союзе экспортеров зерна в связи с выросшими транспортными издержками и дефицитом вагонов-хопперов для транспортировки зерна готовится в настоящее время консолидированная заявка на покупку подвижного состава в период с 2023 по 2025 год.