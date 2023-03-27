Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Первые работы по переносу коммуникаций от Мичурина до Островского начнутся уже в мае. Там же проложат новый асфальт и плитку — этот этап планируют завершить к концу октября. Пешеходные связи в парке при этом перекрывать не будут — они будут использоваться для удобства жителей и сохранения привычных маршрутов.
Из изменений, в Центральном парке планируют создать:
Из интересного можно также отметить перенос колеса обозрения за здание «Октября» и возвращение памятника Ленину. Но оба эти события в ближайшее время ждать не стоит: скорее всего, случится это только через два года, на момент завершения всех остальных работ.