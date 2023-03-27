Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае

27 марта 2023, 15:22
Фото: Bel.ru
Справа: Тимур Валеев и Елена Семенкова
По словам главных архитекторов города Тимура Валеева и Елены Семенковой, реконструировать парк Ленина планируют за два года. Начнутся же работы уже в мае.

Первые работы по переносу коммуникаций от Мичурина до Островского начнутся уже в мае. Там же проложат новый асфальт и плитку — этот этап планируют завершить к концу октября. Пешеходные связи в парке при этом перекрывать не будут — они будут использоваться для удобства жителей и сохранения привычных маршрутов.

Из изменений, в Центральном парке планируют создать:

  • Ряд новых фонтанов
  • Зелёный лабиринт
  • Лекторий — он появится на месте старого парка аттракционов
  • Тактильная тропа здоровья, по которой можно будет ходить босиком
  • Пространство для пожилых — «бублик»
  • Сад философов

Из интересного можно также отметить перенос колеса обозрения за здание «Октября» и возвращение памятника Ленину. Но оба эти события в ближайшее время ждать не стоит: скорее всего, случится это только через два года, на момент завершения всех остальных работ.

Колесо обозрения появится за «Октябрём» в Центральном парке Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два годаМэрия Белгорода решила, что высаживать сирень в Центральном парке нецелесообразноВ Центральном парке нельзя установить новые аттракционы, не срубив последние деревья
#Артем Черненко#Парк ленина#Парк#Реконструкция#Мэрия#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Тимур Валеев#Елена Семенкова
Подпишитесь
БФТ-Холдинг и BSS дополнили голосовой помощник тульского Минздрава 16 сценариями
Сегодня, 13:21
Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
Сегодня, 14:36
Сергиенко попросил оставить его под домашним арестом из-за серьёзной болезни почек
Сегодня, 09:22
Белгородцы боятся выходить на субботники
Сегодня, 17:22
Жители микрорайона под Белгородом добились возвращения проданной земли
Сегодня, 14:30