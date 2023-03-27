Реконструкция Центрального парка Белгорода начнётся в мае

Первые работы по переносу коммуникаций от Мичурина до Островского начнутся уже в мае. Там же проложат новый асфальт и плитку — этот этап планируют завершить к концу октября. Пешеходные связи в парке при этом перекрывать не будут — они будут использоваться для удобства жителей и сохранения привычных маршрутов.