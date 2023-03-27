Путин наградил медалью спасшего детей при атаке ДРГ мальчика Фёдора

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора из Брянской области, который спас двух девочек во время атаки ДРГ.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в президентском указе.
Ранее юного героя наградили медалью «Доблесть и отвага» от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пишет издание.
Фёдор спас двух девочек, когда украинские диверсанты напали на Брянскую область. Он вывел детей из машины, которую обстреливали ДРГ, и отвёл в лес.
Сам мальчик получил ранение в спину. Фёдору сделали операцию. Его уже выписали из больницы.