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Путин наградил медалью спасшего детей при атаке ДРГ мальчика Фёдора

27 марта 2023, 14:27
Фото: Telegram-канал Александра Богомаза
Фёдор, будучи раненым, спас детей во время атаки ДРГ на Брянскую область. 27 марта стало известно, что мальчика наградят орденом «За мужество», пишут «Брянские новости».

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Фёдора из Брянской области, который спас двух девочек во время атаки ДРГ.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», — говорится в президентском указе.

Ранее юного героя наградили медалью «Доблесть и отвага» от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пишет издание.

Фёдор спас двух девочек, когда украинские диверсанты напали на Брянскую область. Он вывел детей из машины, которую обстреливали ДРГ, и отвёл в лес.

Сам мальчик получил ранение в спину. Фёдору сделали операцию. Его уже выписали из больницы. 

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#Ольга Аксёнова#Награждение#Медаль#Отвага#Мальчик#ДРГ#Общество#Спецоперация#Брянская область#Мальчик Фёдор#Владимир Путин
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